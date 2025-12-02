Banco Central aclara sobre metodología para calcular la generación de divisas

Ante recientes interrogantes externadas por analistas sobre la metodología de cálculo de las estadísticas macroeconómicas que produce el Banco Central, específicamente las relacionadas con los sectores generadores de divisas, y con énfasis en la IED, las institución en su foro Página Abierta realizó una serie de precisiones.

Como primer punto, el banco dejó claro que elabora estas estadísticas con el rigor metodológico que exigen organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial.

En segundo lugar y para "aclarar algunos temas que se han prestado a interpretaciones erróneas sobre los cálculos de estos ingresos de divisas, especialmente sobre la reinversión de las utilidades de la inversión extranjera directa", el Banco Central apunta que se apega "rigurosamente al MBP6, que establece que la IED se compone de tres elementos: aportes de capital, reinversión de utilidades y préstamos con la casa matriz en el exterior", y que bajo estos lineamientos, asume que la reinversión de utilidades forma parte de la IED porque representa las ganancias generadas en el país que el inversionista decide mantener y reinvertir en la empresa en lugar de repatriarlas.

En su foro Página Abierta, el banco explica que algunos analistas contrastan el denominado “capital fresco” con la reinversión de utilidades, sugiriendo que esta última carece de relevancia económica e incidencia en la balanza de pagos y sostiene que "desde el contexto de las estadísticas macroeconómicas, estos componentes son importantes y se registran de manera separada. Por un lado, los aportes de capital en moneda extranjera implican entradas de divisas desde el exterior, mientras que la reinversión de utilidades representa ingresos que ya se generaron en el país y que, estos capitales en lugar de salir como remesas de utilidades al exterior permanecen como inversión adicional del mismo propietario extranjero.

El banco puntualizó que si las utilidades se repatriarán en vez de reinvertirse, se registrarían como un egreso en la cuenta del ingreso primario, pero como son reinvertidas se registran como inversión entrante de IED, lo que incide en la sostenibilidad de los flujos futuros, en el empleo, en la generación adicional de exportaciones y en la cadena de valor nacional.

otras aclaraciones

El Banco Central respondió al cuestionamiento respecto a que las divisas de turismo no entran al país indicando que el valor estimado de estos ingresos resulta de la cuenta de viajes dentro de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que incluye el gasto realizado por los turistas en el país, que se calcula mediante los datos de la encuesta de gasto turístico aplicadas en todos los aeropuertos del país, la cual se complementa con los datos de estadía promedio y de llegada de turistas proporcionada por el Ministerio de Turismo.

En cuanto a las remesas, el banco indica las remesas forman parte de la cuenta de la balanza de pagos, y para su cálculo la fuente principal es el Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF), que es la plataforma electrónica mediante la cual las entidades remiten a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central los reportes regulatorios.

comportamiento de las divisas

El banco reporta que entre enero y septiembre de este año, los generadores de divisas analizados (IED, turismo y remesas) junto a las exportaciones de bienes han mostrado un desempeño favorable.

Indica que las perspectivas del banco para el cierre de este 2025 apuntan a una evolución favorable de los ingresos de divisas, impulsada por el dinamismo del turismo, las exportaciones, la inversión extranjera directa y las remesas.

"Se estima que la economía dominicana generaría más de US$46,000 millones, con remesas en torno a US$11,700 millones, exportaciones de unos US$14,900 millones, ingresos por turismo cercanos a US$11,200 millones y una inversión extranjera directa que superaría los US$4,800 millones", asegura la entidad.

consideraciones

En sus consideraciones finales, los analistas del Banco Central apunta que la República Dominicana ha logrado mantener un clima de estabilidad política y macroeconómica que la ha convertido en líder en términos de captación de divisas, sobre todo como inversión extranjera directa, lo que confirma la confianza de los inversionistas.

La institución reafirma su compromiso con la transparencia estadística y con la divulgación de información oportuna y fidedigna a la ciudadanía y señala que cuenta con técnicos especializados que velan por la calidad de las estadísticas divulgadas al público y se apegan a los estándares internacionales, mientras dice que se encuentra en la mejor disposición de recibir a aquellos analistas que requieran alguna explicación adicional, y que deseen ampliar su comprensión de los principales aspectos metodológicos de las estadísticas el sector externo u otras estadísticas macroeconómicas de las divulgadas por el banco.