Sacrificio fiscal por bono vivienda alcanza los RD$2,808.4 millones

Las facilidades que ofrece el Gobierno para la adquisición de viviendas de bajo costo han beneficiado a 5,302 familias desde el lanzamiento del Plan Nacional de Vivienda Feliz, de 2021 a octubre del 2025, lo que representa un sacrificio fiscal para el Estado de RD$2,808.4 millones (RD$2,808,491,997).

El dato fue ofrecido por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) respondiendo a una solicitud del Listín Diario, mediante libre acceso a la información, en un documento en el que precisa que, ni el ministerio ni el Fonvivienda han recibido denuncia, quejas ni reclamaciones respecto a contratos de compromiso de pago con entidades financieras en los que se condicione la entrega del bono plan, aclarando una inquietud que había llegado a este medio.

Agrega que no han tenido ningún caso de beneficiario que haya devuelto su vivienda por no lograr financiamiento, ya que el diseño financiero del programa contempla una estrecha articulación con las entidades bancarias participantes, las cuales apuntan “ofrecen tasas de interés preferenciales y subsidiadas”.

En cuanto al relacionamiento con las empresas constructoras, el MIVED afirma que no contrata directamente a las mismas porque no se trata de un plan de obras públicas o de licitaciones gubernamentales, sino que funcionan bajo un esquema de colaboración público-privado, en el cual los desarrolladores inmobiliarios presentan proyectos que cumplen con los requisitos de Fonvivienda.

números distintos

Mientras el MIVED, señala que desde que inició el Plan Nacional de Vivienda Feliz, en el 2021 a la fecha se han beneficiado 5,302 familias, en agosto el presidente Abinader dijo haber entregado más de 13,000 viviendas durante su gestión, lo que dijo lo convierte en el gobernante que más unidades ha aportado al país.