Plantean pacto fiscal integrado y moderno que amplíe base tributaria sin afectar productividad

La Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS) propuso este domingo la creación de un "pacto fiscal integrado, moderno y responsable" que garantice un Estado financieramente fuerte y sostenible.

El planteamiento lo hizo el presidente del gremio, Marcos Santana, durante la celebración del 64 aniversario de ACIS, un acto que contó con la participación del presidente Luis Abinader.

"Este pacto debe ampliar la base tributaria sin afectar la productividad, promover la formalidad y asegurar que cada ciudadano contribuya conforme a su capacidad real", explicó Santana.

Carretera de San Francisco hasta Santiago

El gremialista hizo un llamado directo a los empresarios de San Francisco de Macorís, Tenares, Salcedo, Moca y Santiago para unirse en una "mesa estratégica que impulse la carretera de cuatro carriles desde San Francisco de Macorís hasta Santiago", obra que calificó como "indispensable para fortalecer el corredor productivo del noroeste".

El evento, celebrado en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), reunió a los principales líderes empresariales y autoridades de la región norte.

Inversión estratégica de Fondos de Pensiones

Santana destacó la necesidad de una "gestión responsable y diversificada de las inversiones de los fondos de pensiones", señalando que "estos recursos deben crecer y rendir más con garantía y seguridad".

Sugirió sectores como la vivienda como oportunidad de inversión que ofrece "rentabilidad superior, genera miles de empleos y ayuda a reducir el déficit habitacional".

Unidad empresarial para obras estratégicas

El líder empresarial enfatizó el poder de la unidad empresarial, citando como ejemplo la Autopista del Ambal, actualmente en fase de licitación.

Compromiso con la descentralización

Al referirse al modelo de gestión del Estado, Santana señaló que "la República Dominicana necesita avanzar hacia un modelo más equilibrado donde las regiones tengan mayor participación y autonomía", reiterando el compromiso de la ACIS con un desarrollo territorial armónico.

Al concluir, el presidente de la ACIS reafirmó el compromiso de la institución con "la democracia, la libre empresa y el desarrollo económico sostenible", asegurando que la asociación seguirá siendo "un espacio donde cada empresa, sin importar su tamaño, tiene voz y valor en la construcción del futuro del país".