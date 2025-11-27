Aduanas presenta el Manual del Viajero: guía esencial sobre lo que puedes traer y llevar del país

La Dirección General de Aduanas (DGA) lanzó el nuevo Manual del Viajero, una herramienta diseñada para asegurar que todos los turistas y dominicanos cuenten con información, clara y precisa, sobre los artículos y productos que pueden traer o llevarse del país sin pagar impuestos.

El manual está elaborado para ser lo más "claro y sencillo posible", especifica el tipo de artículo y las cantidades permitidas como equipaje personal, medicamentos, juguetes, equipos deportivos, bebidas alcohólicas, tabaco, cosméticos, suplementos y productos alimenticios, los montos autorizados para regalos y artículos del duty free y cómo estos productos pueden ser transportados por los viajeros hasta su destino final.

Define las normas sobre el dinero en efectivo, y su declaración del deber de declarar montos superiores a US$10,000, y resalta el uso obligatorio del e-Ticket, así como la gestión de permisos para ciertos productos a través de la plataforma de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), garantizando un sistema moderno, digital y trazable.

Asimismo, advierte sobre productos restringidos o prohibidos, como frutas frescas, sustancias controladas, equipos no homologados o mercancías con fines comerciales. Establece, además, el procedimiento para ingresar mascotas, alimentos para animales y artículos de apoyo para personas con discapacidad.

Personalidades en el lanzamiento del manual del viajeroFuente externa

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, resaltó la labor realizada en materia de turismo que ha mejorado la gestión en el ámbito migratorio para los visitantes.

Mientras, Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), expresó que es fundamental garantizar que los visitantes disfruten su estadía en el país, considerando que el turismo realiza un aporte cercano al 18% de la economía nacional.

De su lado, Elvyn Gómez, asesor de Tecnología de la Información, presentó la demostración del Manual del Viajero a través del portal de la Dirección General de Aduanas (DGA). Durante su intervención, hizo un llamado a todos los viajeros, aerolíneas, agencias de viaje y actores del sector turístico a difundir y utilizar esta guía como referencia oficial, destacando su valor como herramienta práctica para orientar y facilitar los procesos de entrada y salida del país.

La actividad contó con la participación de Daniel Peña, subdirector de la DGA; Eduardo Rodríguez, asesor general; Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores; Tammy Mercedes Reynoso Vargas, viceministra de Fomento Turístico y Desarrollo de Ministerio de Turismo; Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, representantes del sector privado y colaboradores de la DGA.