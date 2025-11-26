Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Aduanas interviene dos tiendas chinas en Azua por irregularidades en facturas de compras locales

Aduanas intervino la Plaza Chinese Mall y Deseo Mall en Azua, tras detectar subvaluación, evasión fiscal e irregularidades en facturas de compras locales, sin reflejo del Itbis.

Santo Domingo, RD

La Dirección General de Aduanas (DGA) intervino la Plaza Chinese Mall Azua y Deseo Mall, tras detectar subvaluación, evasión fiscal e irregularidades en facturas de compras locales, sin reflejo del Itbis.

A través de un comunicado, la DGA informó que, específicamente en estas acciones ejecutadas en ambas tiendas en Azua, mantienen abiertas las investigaciones debido a la detección de irregularidades adicionales y patrones recurrentes, lo que ha motivado un reforzamiento del seguimiento en la zona.

Asimismo, la gerente de Fiscalización, Nabila Varela, advirtió que las intervenciones continuarán en distintas provincias como parte de su compromiso con la legalidad y la protección de los intereses nacionales.

Sobre los opertativos

La DGA detalla que durante el operativo, equipos técnicos de la gerencia de Fiscalización realizaron "inspecciones exhaustivas con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas, detectar inconsistencias documentales y asegurar que las mercancías cumplan con los estándares legales establecidos".

Indican que las intervenciones de fiscalización desde el 2020 a la fecha han generado 193 intervenciones, de las cuales hay 130 finalizadas y 60 en proceso.

