Aduanas del Caribe pasan revista a acciones pasadas y futuras en reunión en RD

12 representantes de las aduanas del Caribe, pasaron revista a acciones realizadas en años anteriores y las que se harán en el futuro relacionado con cooperación regional, inteligencia, fortalecimiento de las capacidades, ciberseguridad e intercambio de información.

Temas que continúan siendo un pilar entre las entidades para combatir las actividades de las organizaciones delictivas, como el contrabando.

Esto ocurrió en el marco de la Reunión del Comité Ejecutivo y grupos de trabajo del Consejo del Caribe para la Aplicación de las Leyes Aduaneras (CCALA/CCLEC), que agrupa a las aduanas de habla, inglesa, francesa y neerlandesa, del que, también, son parte de este foro la República Dominicana, Cuba, entre otros.

El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, destacó que tanto el presidente, Luis Abinader, como el canciller, Roberto Álvarez, apoyan la ratificación del acuerdo que se aprobó en Cuba 2019, y que establece que esta entidad será sustituida por la Organización de Aduanas del Caribe. Y que requiere el voto favorable de al menos diez países miembros.

“Podemos afirmar que la República Dominicana seguirá impulsando este acuerdo y esperamos que todas sus administraciones aduaneras se unan a nosotros en este esfuerzo. Es algo que la región del Caribe necesita con urgencia”, expresó Sanz Lovatón durante el inicio de la reunión.

Significó, además, que el entorno actual del comercio mundial está colocando al Caribe en la primera línea de los movimientos del comercio internacional.

El encuentro encabezado por Roderick Lionel Croes, presidente del CCLEC y Claude Paul, secretario permanente, también, es clave para la estabilidad económica y de seguridad en el Caribe, y propicia una respuesta colectiva ante las amenazas transnacionales.

Están presentes las aduanas de Aruba, Antigua y Barbuda, Barbados, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Países Bajos, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía y República Dominicana.

sobre el CCLEC

El CCLEC es un organismo establecido en la década de 1970, formalizado mediante Memorándum de Entendimiento de fecha 1989, con sede en Santa Lucía, es una organización regional que promueve la cooperación aduanera, la seguridad fronteriza y la facilitación del comercio en el Caribe y las Américas.

Forman parte del Comité Ejecutivo del CCLA/CCLEC (Anguilla, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, República Dominicana, Francia, Haití, Jamaica, Monserrat, Países Bajos, St Kitts & Nevis, Santa Lucía y San Vicente.