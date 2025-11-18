IDECOOP anuncia censo nacional de cooperativas y nueva supervisión basada en riesgos

Katia Morales, directora de Supervisión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), anunció una iniciativa para la formalización del sector, creando un censo nacional de cooperativas para que la población tenga información transparente de todas las asociaciones que tengan mayor robustez en el país.

La directora de riesgos proyectó un cambio significativo en los métodos de fiscalización, en base a mayores recursos para el instituto de cooperativas, mayor tecnificación y un enfoque basado en riesgos real.

“Parte de 2026 va a ser una supervisión diferente y ya más cercana a todas las cooperativas incorporadas”, puntualizó durante un seminario basado en los riesgos del sector cooperativo, realizado en el Hotel Catalonia.

Morales destacó que la entidad está enfocada en una profunda transformación para robustecer la vigilancia y la transparencia en el sector.

"Hay mucha robustez en el tema de prevención de lavado de activos por parte de las cooperativas; ahora sí tenemos que acercarnos y sí había un desconocimiento en el tema de la ley 155-17", señaló Morales, refiriéndose a la Ley contra el Lavado de Activos.

Desafíos y compromisos de FENCOOP

Diego Peralta, presidente de FENCOOP, reafirmó la solidez del modelo cooperativo dominicano y su compromiso con la integridad.

"El cooperativismo dominicano está comprometido con la integridad, la transparencia y el cumplimiento. Prepararnos para GAFILAT 2027 es una oportunidad para demostrar la madurez del sector y enviar un mensaje claro de confianza a los organismos internacionales y a la ciudadanía", declaró Peralta.

Peralta resaltó que el sector no está exento de riesgos; sin embargo, destacó la necesidad de una legislación que proteja a los afectados. Una ley que apueste a los sectores que aportan al sector cooperativo.

El director de FENCOOP reafirmó su compromiso con la formación continua y el fortalecimiento de la gobernanza cooperativa, como pilares esenciales para un sector más robusto, seguro y alineado con los estándares globales.

Sobre el encuentro

Estas declaraciones se realizaron durante el seminario realizado por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENCOOP) donde se abordaron los desafíos regulatorios y la prevención de lavado de activos, con miras a preparar al sector para la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en 2027.

El encuentro, titulado "Cumplimiento Cooperativo 360°: Preparándonos para la Evaluación GAFILAT 2027", reunió a oficiales de cumplimiento, gerentes y directivos, con el apoyo del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), para actualizar las capacidades del sector frente a los estándares internacionales.

Las exposiciones del seminario estuvieron a cargo de Robert Mustafá, especialista en prevención de lavado de activos; Juan Carlos Medrano, experto en regulación financiera y derecho sancionador; y Katia Morales, encargada del departamento de Cumplimiento del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), quienes compartieron herramientas prácticas para fortalecer los sistemas de antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en el sector.