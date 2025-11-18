Banco Central anuncia la circulación de los billetes RD$500 del año 2024

A partir de este lunes 17 de noviembre de 2025, los billetes de RD$500 estarán circulando, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Esto responde a las disposiciones contenidas en los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución de la República Dominicana y del artículo 25, literales a y c de la Ley Monetaria y Financiera no. 183-02.

En el comunicado establecieron que su fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional en abril de 2024 y contienen las mismas características de seguridad de los billetes de RD$500 actuales, quienes mantendrán su validez para los pagos correspondientes al Gobierno, empresas o personas.

“Contienen las mismas características de seguridad de los billetes de RD$500 actualmente en circulación, los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas”, sostienen en el comunicado.

Entre estas se destaca la ubicación del año en la parte inferior anversa, la marca de agua del padre de la patria Juan Pablo Duarte, las iniciales de la entidad bancaria, numeración horizontal, microimpresiones, hilo de seguridad, marca para los no videntes, numeración vertical e isotipo con la identidad visual del BCRD.

Estos elementos funcionan como medidas de seguridad para diferenciarlos de otros billetes falsos.

Ante cualquier duda con estos u otros billetes o monedas, la institución financiera exhorta a consultar sus informaciones disponibles en su página web.