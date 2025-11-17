Exportaciones superan los US$12,000 millones y refuerzan posicionamiento global de RD

La República Dominicana afianzó su posición como potencia regional en comercio exterior al superar los US$12,000 millones en exportaciones entre enero y octubre de 2025, un crecimiento interanual de 10.3 %, según la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo).

Las cifras fueron presentadas durante la 39.ª edición de los Premios a la Excelencia Exportadora, encabezada por el presidente Luis Abinader y con la presencia de representantes del sector público y privado.

Adoexpo destacó que solo en los primeros diez meses del año, los envíos nacionales al exterior alcanzaron US$11,954 millones, siendo octubre el mejor desempeño registrado para ese mes en los últimos 13 años.

Asimismo, se resaltó que las exportaciones de servicios modernos sumaron US$2,289 millones en 2024, con un crecimiento de 29 % respecto a 2023.

Durante su intervención, el presidente de Adoexpo, Karel Castillo, informó que las exportaciones hacia Estados Unidos superaron los US$6,000 millones a octubre, mientras que los envíos al Caribe ascendieron a US$1,700 millones, con un incremento de 15 %.

Señaló que la expansión se extiende también hacia mercados emergentes como India, impulsando la diversificación geográfica del comercio dominicano.

Castillo enfatizó la importancia de reforzar áreas estratégicas como logística, educación técnica, modernización laboral y simplificación regulatoria.

“El país posee condiciones excepcionales para convertirse en un hub exportador regional; debemos continuar profundizando las reformas que garanticen nuestra competitividad”, afirmó.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Adoexpo, Roselyn Amaro Bergés, presentó avances del Estudio de Indicadores del Sector Exportador, elaborado junto a la firma Dasa.

El informe revela que en 2024 las exportaciones totalizaron US$13,800 millones y generaron 144,000 empleos directos e indirectos.

Destacó además el fuerte desempeño de productos como el oro (52%), el cacao (54%) y los laminados de acero (87%), así como el peso del sector exportador en la economía, equivalente al 29 % de las divisas generadas en 2025.

Durante la ceremonia también se resaltó que el país proyecta alcanzar cerca de US$5,000 millones en inversión extranjera directa (IED) al cierre de 2025, reafirmando su atractivo como destino productivo y logístico en la región.