Nace ADER, gremio que exige cumplimiento de la prioridad para la energía renovable en RD

Un amplio grupo de parques solares, eólicos e hidroeléctricos anunció la creación de la Asociación Dominicana de Energías Renovables (ADER), con el objetivo de exigir a las autoridades del sector eléctrico y al Gobierno el cumplimiento de las Leyes 125-01 y 57-07, que otorgan prioridad al despacho de energía limpia en el país.

Los representantes de ADER denuncian que esa prioridad legal no se está respetando, lo que provoca el vertimiento de energía renovable disponible y obliga al sistema a usar generación térmica más costosa y dependiente de combustibles importados.

Según el gremio, esta práctica encarece el costo promedio de generación, aumenta el déficit de las distribuidoras y eleva el subsidio estatal, que ya supera los US$1,000 millones anuales.

La entidad también pide que cualquier requerimiento para la instalación de sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) se haga dentro del marco legal, con mecanismos de compensación y cronogramas claros.

ADER recordó que, conforme al artículo 112 de la Ley, las fuentes renovables tienen derecho de preferencia en el despacho eléctrico en igualdad de condiciones, por lo que el Organismo Coordinador y el Comité de Coordinación Eléctrica están obligados a garantizar ese trato.

El nuevo gremio sostiene que limitar la inyección de energía limpia viola el principio de neutralidad tecnológica, desconoce el mérito económico —que favorece a las renovables por su costo marginal cero— y contradice los compromisos climáticos asumidos por el país en el Acuerdo de París, que incluyen reducir 27% de las emisiones para 2030.

ADER afirma que trabajará para impulsar una matriz energética “sostenible, transparente y eficiente”, en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece como política de Estado la diversificación con fuentes renovables y un suministro eléctrico confiable y competitivo.