Informe sobre causa del apagón nacional tardaría unos 15 días; investigación avanza en un 65 %

El informe sobre la causa del apagón general del martes tardaría unas dos semanas (15 días aproximadamente) en ser divulgado, informó este viernes el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

En una reunión con el Comité de Fallas del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI), Santos dijo que se han identificado hallazgos preliminares que aportan datos relevantes al proceso.

Indicó que el proceso de investigación se encuentra en un 65 % de avance y reiteró el compromiso con la rigurosidad técnica y la transparencia en cada etapa del proceso.

“La determinación precisa de las causas requiere un análisis exhaustivo y especializado, evitando interpretaciones simplistas que puedan inducir a conclusiones erróneas”, dijo.

Santos dijo que las empresas generadoras han puesto a disposición del comité de análisis más de un millón de registros técnicos.

“Esta vasta información se encuentra actualmente en fase de procesamiento y evaluación detallada. Es un trabajo que tomará hasta el próximo viernes y que permitirá construir un diagnóstico integral y fundamentado. Luego de completado este trabajo, procederemos entonces a preparar el informe preliminar que podremos compartir con la población en unas dos semanas”, precisó.

El titular de Energía y Minas explicó que en este proceso no se trata solo de determinar el origen de la avería, sino, evaluar la secuencia de eventos que se concatenaron a partir de allí, dado que el país cuenta con un sistema interconectado.

Santos reiteró que, conforme avance la investigación y existan resultados concretos, verificables y debidamente sustentados, se informará al país con absoluta transparencia.

El apagón se produjo por una “avería en el sistema de transmisión” en la subestación de San Pedro de Macorís.