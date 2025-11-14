apagón nacional
Informe sobre causa del apagón nacional tardaría unos 15 días; investigación avanza en un 65 %
El apagón se produjo por una avería en el sistema de transmisión en la subestación de San Pedro de Macorís
El informe sobre la causa del apagón general del martes tardaría unas dos semanas (15 días aproximadamente) en ser divulgado, informó este viernes el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.
En una reunión con el Comité de Fallas del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI), Santos dijo que se han identificado hallazgos preliminares que aportan datos relevantes al proceso.
Indicó que el proceso de investigación se encuentra en un 65 % de avance y reiteró el compromiso con la rigurosidad técnica y la transparencia en cada etapa del proceso.
“La determinación precisa de las causas requiere un análisis exhaustivo y especializado, evitando interpretaciones simplistas que puedan inducir a conclusiones erróneas”, dijo.
Santos dijo que las empresas generadoras han puesto a disposición del comité de análisis más de un millón de registros técnicos.
“Esta vasta información se encuentra actualmente en fase de procesamiento y evaluación detallada. Es un trabajo que tomará hasta el próximo viernes y que permitirá construir un diagnóstico integral y fundamentado. Luego de completado este trabajo, procederemos entonces a preparar el informe preliminar que podremos compartir con la población en unas dos semanas”, precisó.
El titular de Energía y Minas explicó que en este proceso no se trata solo de determinar el origen de la avería, sino, evaluar la secuencia de eventos que se concatenaron a partir de allí, dado que el país cuenta con un sistema interconectado.
Santos reiteró que, conforme avance la investigación y existan resultados concretos, verificables y debidamente sustentados, se informará al país con absoluta transparencia.
El apagón se produjo por una “avería en el sistema de transmisión” en la subestación de San Pedro de Macorís.