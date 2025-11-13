Gabinete Eléctrico dice que aún no hay informe oficial sobre el apagón nacional del pasado martes

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, en nombre del Gabinete Eléctrico, aclaró este jueves que no es cierta la versión de que el comité técnico habría concluido el informe sobre el blackout del pasado martes.

En un comunicado de prensa, indicó que cualquier documento que esté circulando es una versión de particulares, sin ningún tipo de aval oficial.

Indicó que la investigación está en curso y que, al tratarse de una pesquisa rigurosa, debe abarcar todos los agentes involucrados, incluyendo transmisión, distribución, generación, operación del sistema y personal técnico en campo, así como todos los elementos de protección de la red eléctrica nacional, pudieron estar asociados al evento.

“El comité técnico volverá a reunirse este viernes 14, fecha en la que se continuará con la revisión detallada de la información solicitada a todos los participantes del SENI, para avanzar en la construcción del informe”, enfatizó.

A seguidas, dijo: “La rigurosidad de este informe es vital para asegurar que cada evento, maniobra, equipo y protocolo sea evaluado con precisión, de manera que las conclusiones finales permitan no solo determinar el origen exacto del apagón, sino, también fortalecer los mecanismos de protección y respuesta del sistema eléctrico nacional”, precisó.

El ministro Santos añadió que, tal como se estableció luego de la reunión del miércoles, el comité técnico continúa trabajando en dos líneas prioritarias de investigación: verificación del cumplimiento de los protocolos de operación en campo, para determinar si el evento estuvo asociado a una intervención humana, así como la compilación y análisis de la información técnica de los distintos elementos del sistema eléctrico, con el objetivo de confirmar si actuaron conforme a los parámetros establecidos ante la ocurrencia del fallo.

Reiteró que hasta el momento la mesa técnica se encuentra examinando la secuencia de hechos que derivaron en la interrupción del servicio, evaluando cada una de las protecciones, equipos y maniobras involucradas, conforme a la normativa vigente.

Recordó que este organismo técnico está integrado por representantes del Ministerio de Energía y Minas, Superintendencia de Electricidad, Organismo Coordinador, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edenorte, Edesur y EDE Este), generadores privados y los generadores estatales Punta Catalina y Egehid.

Santos llamó a los medios de comunicación y a la población a mantenerse atentos a las informaciones oficiales del Gabinete Eléctrico, evitando la difusión de versiones no confirmadas que puedan confundir a la población.