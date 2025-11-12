Presidente del Conep dice es “muy difícil” calcular pérdidas empresariales por apagón nacional

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, dijo este miércoles que es “muy difícil” calcular las pérdidas económicas que pudo haber causado el apagón masivo en el sector empresarial o comercial.

“Obviamente algún impacto habrá”, comentó Marranzini a los periodistas sin ofrecer más detalles.

El gremialista habló de la situación con periodistas después de haber participado en una reunión con el presidente Luis Abinader y otros empresarios en el Palacio Nacional.

El presidente Luis Abinader no se ha pronunciado sobre el apagón masivo. En la reunión en la sede del Ejecutivo no se permitieron preguntas de la prensa.

República Dominicana sufrió el martes por la tarde un apagón masivo que se extendió por más de cuatro horas.

La falla eléctrica se produjo a la 1:23 de la tarde y tuvo su origen en una avería en la subestación de San Pedro de Macorís, según informaron las autoridades.

“Se trató de una avería que terminó afectando al sistema en su totalidad, creando lo que se conoce como un blackout”, explicó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

El Gobierno ya avanza en las investigaciones para determinar las causas del apagón.

El Comité de Fallas del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) sostuvo una reunión el miércoles por la mañana y acordó ejecutar dos acciones prioritarias.

La primera consiste en verificar el cumplimiento de los protocolos de operación en campo, con el fin de establecer si la causa del apagón respondió a una intervención humana.

Y la segunda en recopilar y analizar la información técnica de los distintos elementos del sistema eléctrico para determinar si estos actuaron conforme a los parámetros establecidos ante la ocurrencia del suceso, informó el SENI.

La interrupción del servicio eléctrico colapsó el tránsito en Santo Domingo y otras ciudades. Los semáforos dejaron de funcionar, y tanto el Metro de Santo Domingo como el Teleférico suspendieron sus operaciones momentáneamente.

Los usuarios del Metro fueron evacuados.

A las 2:20 de la madrugada del miércoles, las autoridades informaron que el sistema ya abastecía un 96% de la demanda eléctrica.

Las plantas en generación estaban en línea y el sistema de transmisión operaba al 100%, informó la institución.