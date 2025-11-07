Se reactiva el mercado dominico-haitiano tras el paso del huracán Melissa

Después de varios días de inactividad, los comerciantes y compradores haitianos y dominicanos, volvieron a dinamizar el mercado fronterizo este viernes, en Pedernales, tras superarse los estragos ocasionados por el huracán Melissa, que había destruido las vías de acceso a la zona comercial.

El intercambio comercial se reanudó con mayor movimiento, tanto en la venta de productos como en el transporte de mercancías a bordo de motocicletas de tres ruedas y otros vehículos de carga. Entre los principales artículos enviados hacia Haití se encontraban cemento gris y otros materiales de construcción, como harina de trigo.

Durante la semana posterior al paso del huracán, las lluvias afectaron considerablemente las carreteras y los caminos, en territorio haitiano, lo que impidió el libre tránsito hacia el mercado binacional.

Este viernes, las autoridades dominicanas mantuvieron activos los puntos de control y chequeo militar, con la presencia de miembros del Cesfront, Migración, Inteligencia Militar y el Ejército de la República Dominicana, desde la salida del mercado hasta la carretera que conecta Pedernales con Barahona.

Algunos comerciantes que tienen puestos establecidos en la vía principal hacia el mercado señalaron que las ventas han sido lentas debido a la reciente ausencia de compradores haitianos provenientes del sudeste de Haití. Sin embargo, expresaron optimismo ante la reactivación de este viernes.

De este mercado fronterizo se abastecen mayormente los habitantes del sur y sudeste de Haití, incluso hasta Puerto Príncipe, lo que lo convierte en un punto esencial para el intercambio económico entre ambos países.

De igual manera, comerciantes dominicanos y haitianos manifestaron su esperanza de que las autoridades aceleren la construcción de una nueva infraestructura moderna y más higiénica, que sustituya la vieja estructura actual ubicada en la zona limítrofe.

Por otro lado, algunos transportistas y productores de las comunidades cafetaleras expresaron su preocupación por las medidas adoptadas por el Cesfront respecto al transporte de arroz y otros productos esenciales, los cuales, aseguran, son necesarios para el consumo y comercio en toda la región fronteriza.