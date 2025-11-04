Acoprovi confirma altos intereses provocan devolución de contratos

La Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) dijo que las altas tasas de interés que aplican actualmente las instituciones financieras en los préstamos hipotecarios han afectado significativamente la dinámica de la construcción y el acceso a la vivienda en el país.

Es una limitante de alta preocupación para el sector, que ha sido señalada de manera reiterada por Acoprovi en los últimos años, manifestó la entidad atendiendo a un requerimiento de Listín Diario.

La respuesta del gremio del sector construcción se origina respecto al reclamo de empresas constructoras que afirman que en momentos han sufrido devoluciones de contratos de compra de viviendas porque al acudir a cerrar el negocio no cumplen con los requisitos de capacidad de pago y les han dicho que ya no hay financiamientos a las tasas de interés que los habían motivado al inicio de la negociación.

Tras la pandemia, agrega la Acoprovi, las tasas de interés experimentaron una baja considerable como parte de las medidas adoptadas para estimular la economía. Sin embargo, desde entonces se ha registrado un repunte sostenido, que ha llevado las tasas hipotecarias a entre 13% y 16%, con niveles sin precedentes en muchos años.

“Esta situación afecta directamente a los desarrolladores y a las familias dominicanas, en especial aquellas que buscan adquirir viviendas de bajo costo. Cuando las tasas suben, se reduce la capacidad de endeudamiento de los hogares y, por ende, su poder de compra. Esto provoca cancelaciones de contratos, una desaceleración de las ventas y un incremento del déficit habitacional”, indicó. El contexto actual, adicionalmente, refleja una marcada reducción en la inversión pública en vivienda, que ha caído a los niveles más bajos de los últimos 20 años. El subsector de vivienda representa alrededor del 80% de la construcción privada, que, a su vez, constituye el 87% del total del sector construcción, lo que evidencia la magnitud del impacto que tiene cualquier distorsión financiera hipotecaria sobre el conjunto de la industria de la construcción, explica el gremio de la construcción privada. De acuerdo con estadísticas oficiales, el costo de las viviendas ha aumentado un 46% desde la etapa pre-pandemia, mientras que el Registro de Ofertas de Edificaciones (ROE) reporta un incremento entre 47 a 60% en los precios del mercado inmobiliario en sectores de Santo domingo, durante ese mismo período, según explica.

Este incremento, agrega, sumado a las altas tasas de interés y al encarecimiento de los materiales, ha provocado lo que muchos estiman como una desaceleración de entre un 20% y un 30% en las ventas de viviendas durante el último año.

Estabilidad es esencial

La Acoprovi reiteró que la estabilidad en las tasas de interés es esencial para recuperar el dinamismo del sector, garantizar el acceso a una vivienda digna para miles de familias dominicanas, y fortalecer la transparencia en los procesos financieros que acompañan este tipo de inversiones.

Indica que las acertadas medidas económicas de nuestras Autoridades del Banco Central para dinamizar el sector construcción, como las reducciones de tasas de referencia y las liberaciones de encaje legal, han tenido efectos muy positivos. Dique que,in embargo, no han sido suficientes para crear un impacto sostenible e integral en el sector, puesto que se encuentran limitados a ciertas tipologías de proyectos, y en la última ocasión, ni siquiera fue focalizada al sector construcción.