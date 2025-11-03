Detallistas de gasolina reconoce al ministro Ito Bisonó por su liderazgo y compromiso

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, recibió ayer un reconocimiento especial de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), durante la 58ª Asamblea Anual de la entidad, por su labor en favor del fortalecimiento institucional y el desarrollo sostenible del sector de combustibles.

Al hacer entrega de la distinción, el presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, extendió su agradecimiento al ministro Bisonó y a su equipo de trabajo por mantener las puertas del MICM abiertas y una disposición permanente al diálogo con la entidad.

“Estamos comprometidos, como detallistas de los combustibles, a seguir contribuyendo al desarrollo del comercio, y agradecemos al ministro Bisonó por su apoyo constante y por escuchar a nuestra asociación,” expresó Pérez.

En sus palabras de agradecimiento, Bisonó afirmó que este reconocimiento representa un mensaje de confianza y madurez institucional, al provenir de una organización “con historia, con criterio y con voz propia.”

Al agradecer la distinción, Bisonó destacó que, desde su llegada al ministerio, se ha enfocado en un proceso de diálogo efectivo para buscar soluciones que hoy se desarrollan para beneficio de la nación, reiterando que “este reconocimiento demuestra que cuando el Estado y los sectores productivos se escuchan, el país avanza.”

El titular del MICM resaltó que Anadegas agrupa a empresarios y MiPymes que representan a miles de familias dominicanas dedicadas a un servicio esencial en cada comunidad, con trabajo honesto y compromiso diario.

Durante su intervención, Bisonó destacó que desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes se ha impulsado una gestión basada en reglas claras, supervisión técnica, diálogo permanente y coordinación interinstitucional, para garantizar un mercado más seguro, competitivo y transparente.

“Seguiremos avanzando junto a Anadegas con la misma apertura, la misma firmeza y la misma voluntad de construir, porque el diálogo genera confianza, y la confianza genera progreso”, afirmó el ministro, quien dedicó el reconocimiento a su equipo de trabajo, en especial al viceministro de Comercio Interno, Ramón (Monchy) Pérez Fermín, por su compromiso con la institucionalidad y el desarrollo del sector.

Bisonó reiteró que la política del Gobierno se fundamenta en la construcción de consensos con los sectores productivos, como vía para generar crecimiento sostenible y bienestar para los dominicanos.