Alertan urgencia de marco jurídico para las cooperativas de ahorros y créditos

El presidente ejecutivo de Cooperativa Vega Real, Yanio Concepción, llamó la atención para que en el país se establezca un marco jurídico diferenciado para las cooperativas de ahorros y créditos, “tal como fue anunciado por el presidente de la República, Luis Abinader en la semanal”.

Durante su conferencia titulada “Cooperativismo real y sociedad”, el cooperativista dijo que “la aprobación de una ley que distinga claramente el régimen regulatorio de las cooperativas frente al sistema financiero tradicional no representa peligro para el cooperativismo; por el contrario, es el principio de lo que debería ser la historia socioeconómica dominicana escrita por cooperativistas. El cooperativismo dominicano ha defendido con valentía y dignidad su derecho a ser diferenciado de la banca tradicional, y esa diferencia debe estar marcada por la transparencia y la ética”.

Expuso que corresponde al presidente de la República valorar y decidir el curso institucional que asumirán estos proyectos, considerando el impacto económico y social del cooperativismo como pilar de la economía social y solidaria, como generador de inclusión, confianza y desarrollo sostenible en todo el país y ante la necesidad de integración, la transparencia para el cooperativismo dominicano.

En este evento, que se desarrolló en el marco del 79.º aniversario de la Cooperativa Manoguayabo, Concepción habló del poder transformador del cooperativismo como modelo económico humano, ético y sostenible.

Expresó que el cooperativismo real no es una teoría, es una práctica diaria de solidaridad y compromiso que se refleja en los servicios y en cada decisión orientada a mejorar la vida de sus asociados y sus comunidades.

Subrayó la importancia de que el cooperativismo mantenga su esencia y la autonomía de su gestión basada en las buenas prácticas y en los valores cooperativos. De igual manera, motivó a los cooperativistas a fortalecer la esencia del movimiento cooperativo formando líderes con compromiso social, que sean ejemplo de solidaridad y servicio, y apostando por la innovación con propósito, de manera que se pueda asegurar un marco regulatorio que fortalezca y no limite el espíritu cooperativo.

El evento, celebrado en el salón de conferencias de CoopReservas, en la ciudad de Santo Domingo, concluyó con un reconocimiento especial a Yanio Concepción por su destacada trayectoria y contribución al desarrollo del pensamiento cooperativo dominicano, otorgado por el Consejo de Administración de CoopManoguayabo.

Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones creadas a partir de la unión de esfuerzos aportados por pequeños ahorristas, pequeños y medianos productores o proveedores de servicios. Tienen por objeto único y exclusivo brindar servicios en beneficio de sus socios, sujetas a normativas, políticas y reglamentos derivados de normas monetarias nacionales e internacionales.