Expomóvil concluye con 3,800 unidades vendidas y financiamiento por RD$8,653 millones

El Banco de Reservas cerró este domingo su tradicional feria de vehículos con financiamientos que superaron los RD$8,653 millones, durante la cual el sector automotriz vendió más de 3,800 unidades, informó el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de la entidad.

La cifra alcanzada este año supera en más de mil millones de pesos las colocaciones de 2024, y representa un 14% más de los financiamientos canalizados por el banco en la Expomóvil anterior.

Asimismo, Banreservas recibió solicitudes de financiamientos por más de RD$25,000 millones.

Del total de financiamientos en Expomóvil Banreservas en todo el país, el 76% correspondió a vehículos nuevos para uso personal, el 17% comercial, el 4% usados, y el 3% híbridos y eléctricos de diferentes modelos y marcas.

“Sin duda, esta versión de la feria ha tenido un rotundo éxito, por la gran aceptación y confianza demostrada por la población, con lo cual el Banco promueve el crecimiento y la dinamización del sector automotriz”, declaró Aguilera.

Afirmó que además de contribuir a la reactivación del mercado automotriz, Banreservas respaldó con amplias facilidades crediticias a los clientes para que pudieran adquirir su medio de transporte ideal.

Durante los cuatro días de la jornada, el doctor Aguilera se mantuvo en contacto con dealers y concesionarios, con respecto al desarrollo de esta versión de Expomóvil, efectuada de manera simultánea en las sedes de más de 350 distribuidores de vehículos en todo el país.

El sábado, Aguilera, acompañado por ejecutivos de negocios del banco, realizó un recorrido por diferentes dealers y concesionarios de la región norte, mientras que este domingo visitó varias sedes de distribuidores en Santo Domingo, donde conversó con los principales ejecutivos de esas empresas.

Durante los recorridos, el presidente ejecutivo de Banreservas también se percató del entusiasmo de ciudadanos que aprovecharon las facilidades ofrecidas por la feria automotriz.

En cada estación, los interesados en adquirir un vehículo eran asistidos por oficiales de negocios de Banreservas, para que aprovecharan las tasas disponibles desde 5.84% y otras condiciones especiales de financiamiento.

Representantes de las distintas marcas resaltaron que, durante la jornada efectuada entre jueves y domingo, los clientes se mostraron entusiasmados por las excelentes facilidades que incluyen hasta siete años para pagar el financiamiento, con una cobertura de hasta el 90% del valor del vehículo.

Los adquirientes también pudieron obtener premios en efectivo de hasta RD$300,000 y obsequios promocionales, entre otras comodidades. Mientras que Seguros Reservas sorteó 20 premios de RD$50,000, aplicados en pólizas de vehículo, y un 10% de descuento al asegurar vehículos adicionales.

Expomóvil Banreservas se ha convertido en una tradición esperada cada año por clientes y los representantes de las marcas importadoras y distribuidoras de vehículos en el país. Su celebración se enmarca en las actividades del aniversario de Banreservas, que este 24 de octubre cumplió 84 años de fundado.