Melissa deja pérdidas de casi RD$800 millones en el sector aduanero

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, reveló que el paso del huracán Melissa por el país ocasionó pérdidas de casi 800 millones de pesos diarios en el sector aduanero.

"Un día que normalmente puedes tener una recaudación que ande por los 1,000 millones de pesos, en el medio de la tormenta tuvimos días que esa recaudación fueron 200 millones de pesos. Es una merma de casi 800 millones de pesos solamente en un día", indicó.

Aunque aclaró que para disminuir los daños se tomaron las medidas de lugar, como garantizar que no se paralizaran las operaciones, hubo una ralentización inevitable de las actividades comerciales.

No obstante, señaló que los daños fueron mínimos por la previsión y planificación anticipada del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) y demás autoridades.

"La tragedia del fenómeno de Melissa contó con una planificación muy prudente", encomió con la primicia de que se recuperan mejor de lo esperado y para la próxima semana todo estará normalizado.

Como solución a las pérdidas, explicó que lo siguiente será administrar bien las cargas y resguardar gran parte de lo que se puede recuperar con días de recaudación por encima de lo normal para dentro de las siguientes semanas informar sobre el curso del panorama.

Cálculos continúan

Instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda, Hacienda y Economía, entre otras, continúan haciendo los levantamientos de lugar para determinar en su totalidad los daños dejados por Melissa.

Hasta el momento, solo el Ministerio de Agricultura presentó en LA Semanal de este lunes un reporte oficial, pero aún continúa actualizándolo.

El presidente Luis Abinader dijo que esperará los datos concretos de todas las entidades estatales para evaluar si es necesario solicitar un Estado de Emergencia en el Congreso Nacional; sin embargo, reafirmó que cuentan "con los recursos suficientes".

Una vez declarado, deberá ser aprobado por dos terceras partes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.