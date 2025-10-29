Reserva Federal recorta las tasas de interés un cuarto de punto por segunda vez en 2025

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED, banco central) anunció el miércoles el segundo recorte de un cuarto de punto porcentual de sus tasas de interés de referencia este año ante un aumento de riesgos para el mercado laboral.

La decisión de reducir las tasas de referencia a un rango de 3,75%-4%, que era esperada por los mercados, fue aprobada por diez votos a favor y dos en contra, según informó la Fed (Banco central) en un comunicado.

El presidente del Banco Central, Jerome Powell, rebajó los ánimos de los partidarios de reducir las tasas, como el presidente Donald Trump, cuando dijo después de la reunión que la decisión de un nuevo recorte de las tasas en el próximo encuentro del comité de política monetaria de diciembre está "lejos" de ser un hecho.

"Seguimos enfrentándonos a riesgos", dijo Powell en una rueda de prensa. "En las deliberaciones del comité durante esta reunión, se observaron opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre. Una nueva reducción de las tasas en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable, ni mucho menos".

A diferencia del consenso habitual, esta última reunión ha puesto de manifiesto la división entre los miembros de la FED con derecho a voto. Uno de los integrantes del comité votó en contra del recorte porque era partidario de una reducción mayor, de medio punto, mientras que otro quería mantener las tasas sin cambios.

Con este recorte, la FED trata de impulsar una economía estadounidense en proceso de mitigar los efectos de la vasta batería de aranceles impuesta por Trump a los socios comerciales del país, a la espera de que se publiquen algunos datos oficiales claves una vez finalizado el cierre de servicios públicos o "shutdown".

Republicanos y demócratas siguen estancados en las negociaciones del presupuesto federal casi un mes después del inicio de esta parálisis.

Powell afirmó que el cierre del gobierno federal "afectará la actividad económica", aunque "estos efectos deberían revertirse una vez finalizado" el parate.

Preocupación por el mercado laboral

Los responsables de la Fed han manifestado su preocupación por el enfriamiento del mercado laboral en los últimos meses, lo que les ha llevado a tratar de estimular las contrataciones bajando las tasas, a pesar de que la inflación sigue por encima del objetivo del 2%.

Tasas más bajas abaratan el crédito y fomentan el consumo y la inversión

La Fed también anunció el miércoles que pondrá fin a su política de reducir el tamaño de sus activos y pasivos, una medida prevista por los mercados.

Las tendencias de la FED se dispararon con la llegada del Covid-19 y sus miembros han ido reduciéndolas desde el fin de la pandemia.

"Creo que son muy cautelosos con respecto a las tensiones en los mercados financieros", declaró a la AFP Loretta Mester, expresidenta de la FED de Cleveland. "Podrían reducir un poco más el balance", lanzó.