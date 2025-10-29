Inspección técnico vehicular tendrá inversión privada de US$88 millones

El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (Dgapp), Andrés Lugo Risk, explicó que el Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular es una iniciativa de alianza público-privada que comprende una inversión privada inicial estimada en US$88 millones.

La iniciativa está destinada a la construcción, equipamiento e implementación de estaciones de inspección en territorio nacional.

“Para asegurar una cobertura adecuada y una competencia técnica equilibrada, el sistema se dividirá en dos grandes lotes, cada uno licitado a un operador distinto bajo el modelo de APP, regido por la Ley 47-20”, expresó el funcionario.

Risk adelantó que, la duración total del contrato de alianza público-privada ascenderá a 20 años, lo que incluye el diseño, construcción, operación y mantenimiento.

El director Lugo indicó que el proyecto se llevará a cabo con garantías de sostenibilidad y modernización del sistema, tomando en cuenta estándares internacionales de calidad acreditados bajo la norma ISO 17020, que certifica a los organismos de inspección técnica en todo el mundo.

Durante su intervención, Lugo Risk reconoció la determinación y el liderazgo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y su director Milton Morrison, que ha asumido su rol rector con visión de Estado.

“El Intrant ha dado pasos firmes en la transformación de la movilidad y la seguridad vial de la República Dominicana. Su compromiso con la mejora del tránsito, la educación vial, la fiscalización y la reducción de la siniestralidad constituye la base sobre la que se construye este proyecto”, expresó.

Asimismo, aseguró que el país cuenta con todas las condiciones necesarias para materializar la ITV como política pública permanente.

Lugo Risk, director ejecutivo de la DGAPP.Fuente Externa.

“Disponemos de la voluntad política, de la necesidad social y de la capacidad institucional para implementar con éxito este sistema que garantizará la seguridad de todas las personas que transitan en las calles y avenidas de nuestra nación

Lugo Risk consideró que la inspección técnica vehicular (ITV) no es un simple trámite mecánico, sino un compromiso con la vida.

“Detrás de cada vehículo hay una responsabilidad colectiva que debe ejercerse con seriedad, con evidencia técnica y con la convicción de que la prevención salva vidas", dijo.

Las cifras internacionales demuestran que los vehículos con falta de mantenimiento pueden multiplicar por cinco el riesgo de accidentes graves.

Por eso, la inspección técnica vehicular no es un lujo ni una opción”, enfatizó Lugo Risk durante su conferencia titulada “Síntesis del Proyecto ITV y los Pasos que se Han Dado en la Estructura del Proyecto APP”, presentada en la Conferencia del Comité Internacional de Inspección Técnica de Vehículos Cita Rag Latam 2025, celebrada en Santo Domingo.

Sobre el proyecto

El director ejecutivo de la Dgapp destacó que la estructuración del proyecto se encuentra en una fase avanzada, fruto del trabajo conjunto entre la Dgapp y el Intrant.

“Queremos que cada ciudadano perciba el valor de este proyecto, no como una obligación, sino como una política que salva vidas, protege el ambiente y moderniza la movilidad nacional. La ITV incentivará el mantenimiento preventivo y la conciencia vial”, puntualizó.