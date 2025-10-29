Inicia Expomóvil con tasas de 5.84% y plazo de siete años

El Banco de Reservas inauguró su tradicional feria Expomóvil 2025 con tasas de interés que van desde 5.84% y plazos de hasta siete años para pagar el financiamiento de vehículos de distintos tipos y modelos, que incluyen las modalidades convencionales, híbridas y eléctricas.

El presidente ejecutivo de la institución financiera, doctor Leonardo Aguilera, resaltó que la feria, que se extenderá hasta el domingo en la noche, será una gran oportunidad para que los interesados adquieran el vehículo de su preferencia, con una cobertura de hasta el 90% de su valor.

“En esta Expomóvil abrimos una amplia gama de opciones para la adquisición de medios de transporte de uso personal y también para el desarrollo de negocios y emprendimientos, con las tasas más competitivas y los mejores planes de financiamiento del mercado”, manifestó.

Aguilera indicó que la realización de Expomóvil responde al propósito de contribuir a la modernización del parque vehicular del país, con especial énfasis en que las empresas puedan renovar sus flotillas, incluso

sustituyendo unidades convencionales por otras de funcionamiento híbrido y eléctrico.

Agregó que esta es una forma de aportar aun sea una mínima cuota a la reducción de emisiones de gases a la atmósfera, como es el interés del presidente Luis Abinader.

“En esta dirección, nuestros clientes tendrán acceso a la tecnología vehicular de última generación, a través de las marcas más reconocidas y de las variadas opciones que brinda la industria automotriz”, enfatizó Aguilera.

Agradeció que más de 60 concesionarios, representantes y distribuidores de vehículos son aliados estratégicos de la entidad bancaria y el canal idóneo para facilitar a los clientes la adquisición de las unidades vehiculares a las que aspiran.

¿Dónde y cómo calificar?

Los interesados en aprovechar las oportunidades de la feria pueden precalificarse vía WhatsApp 809-960-2110 escribiendo a la asistente virtual Alma o mediante el App Banreservas. Además, tienen la opción de visitar el minisite Expomóvil Banreservas en la página web del Banco o dirigirse a las más de 300 oficinas comerciales que estarán abiertas en horario extendido, durante los días de la feria.

En las instalaciones de los más de 350 dealers y 60 concesionarios que participan en la feria, también habrá oficiales de negocios de Banreservas para recibir y evaluar las solicitudes de los adquirentes.

Otros beneficios

Como parte de la experiencia de esta Expomóvil, los clientes que financien sus vehículos participarán para ganar premios en efectivo de hasta RD$300,000, además de obsequios promocionales, entre otras comodidades.

En adición, Seguros Reservas sorteará 20 premios de RD$50,000, aplicados en pólizas de vehículo para quienes adquieran su unidad en la jornada, y un 10% de descuento al asegurar vehículos adicionales.

El Banco de Reservas, con la feria Expomóvil, promueve el crecimiento y la dinamización del sector automotriz, al tiempo que apoya a los clientes en la adquisición de su medio de transporte ideal.