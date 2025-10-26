En Ocoa: caficultores califican como “desastrosa” la situación en zonas cafetaleras por lluvias

La Asociación de Caficultores Orlando Mazara (Asocaom) calificó como desastrosa la situación en la zona cafetalera del tramo Quita Sueño, que abarca siete parajes del municipio Rancho Arriba, en la provincia de San José de Ocoa, tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta Melissa.

Daisy Encarnación Casado, coordinadora de la asociación, y Aris Peguero, encargado de proyectos, informaron que las pérdidas son cuantiosas, ya que cientos de quintales de café han caído debido a las precipitaciones.

Los productores enfrentan serias dificultades para secar el grano, por la falta de túneles de secado y la destrucción de los caminos vecinales, lo que ha dejado a muchos varados en sus fincas.

Además, el desbordamiento del río Nizao, a la altura de Montenegro, ha bloqueado el paso hacia varias comunidades.

“Más de 200 familias permanecen aisladas, sin acceso a servicios médicos, y con pérdidas millonarias en café y otros cultivos”, denunciaron los representantes de Asocaom.

Ante esta situación, los caficultores solicitaron la intervención del presidente de la República, Luis Abinader, para que disponga medidas urgentes en apoyo al sector agrícola.

Asimismo, pidieron especial atención a la producción de café, fundamental para la reforestación y la sostenibilidad económica del campesinado, así como el mantenimiento de los caminos vecinales y la construcción inmediata del puente sobre el río Nizao, en el Cruce de Montenegro.