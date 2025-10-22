Banco Central reprograma para el viernes actividades del 78 aniversario de la institución

El Banco Central informó a las entidades de intermediación financiera y al público en general que, debido a las disposiciones del Gobierno y de los organismos de emergencia sobre el paso de la tormenta tropical Melissa por el territorio, ha reprogramado para el viernes 24 de octubre, las actividades por el 78 aniversario de la institución.

En la agenda aniversaria, la autoridad monetaria contempla la celebración de una misa solemne y la presentación del informe sobre las variables macroeconómicas, el desempeño de la economía dominicana y las perspectivas para el cierre del 2025, que como es costumbre ofrece el gobernador y presidente de la honorable Junta Monetaria, Héctor Valdez Albizu.

Por motivo de estas actividades todas las dependencias del BCRD estarán cerradas para la prestación de servicios, informó el Banco Central en una nota enviada a los medios de comunicación, especificando que no habrá labores en su sede principal, la Oficina Regional y el edificio de la antigua sede donde funcionan el área de certificados, el Comité de Políticas Para la Realización de Activos (COPRA), la Biblioteca Juan Pablo Duarte y el Museo Numismático y Filatélico.

Apunta que esta medida exceptúa las operaciones que se realizan a través del Sistema de Pagos de la institución, que ofrecerá sus servicios en los horarios acostumbrados para garantizar el normal funcionamiento del sistema financiero nacional.

En su nota, el Banco Central presenta sus excusas por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar e informó que las operaciones serán reanudadas el lunes 27 de octubre de 2025, en su horario habitual.