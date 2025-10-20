Apuestas seguras

Es muy conocido el papel de refugio que para los inversionistas desempeñan el oro, el dólar, el yen, el euro y los bonos de las naciones más solventes. En épocas de incertidumbre, apelan a esos activos para preservar la integridad de su patrimonio, aunque su rendimiento inmediato sea mínimo o negativo. Y se alejan de los activos que consideran ser alternativas más vulnerables a fluctuaciones imprevistas, entre ellos las acciones de compañías. No todas las acciones, sin embargo, deben ser percibidas como riesgosas por igual.

Algunos renglones de alimentos, transporte terrestre, artículos domésticos, servicio de gas y generación privada de electricidad presentan características que suele hacer previsible su estabilidad. Cuentan, por ejemplo, con un núcleo de mercado que aunque crezca lentamente mantiene la demanda sin grandes oscilaciones. También, las empresas que los componen suelen ser de larga trayectoria, con cuyos símbolos corporativos, marcas y emblemas los usuarios están familiarizados. Y no están expuestos a cambios tecnológicos súbitos que puedan alterar la estructura de costos de producción y dar pie a nuevos competidores. Dentro de la categoría de acciones, esta clase de compañías son atractivas para los inversionistas más cautelosos, en particular aquellos que otorgan mayor importancia a evitar riesgos y sobresaltos.

La estabilidad, por supuesto, tiene un costo. Difícilmente un inversionista en este tipo de acciones despierte en la mañana y encuentre que el valor de su tenencia de acciones se ha duplicado, como podría suceder en sectores tecnológicos o sujetos a descubrimientos de nuevos productos. Por supuesto, tampoco es probable que despierte y vea con horror que su inversión vale la mitad de lo que valía la noche anterior.

Las empresas cuyas acciones no ofrecen la perspectiva de obtener grandes ganancias súbitas de capital, tratan de compensar esa escasez de oportunidades de enriquecimiento ofreciendo pagos de dividendos estables y superiores al promedio. Dado que la necesidad de expandir sus instalaciones crece con la misma lentitud con la que aumenta la demanda por sus bienes y servicios, pueden segregar suficiente efectivo para cubrir esos mayores dividendos.

Un problema puede surgir en mercados financieros incipientes, en los que inversionistas personales, influidos por los relatos de compañías que hasta hace poco no existían y hoy son conglomerados poderosos, pueden ser motivados por una exagerada expectativa de ganancia sin detenerse a ponderar que es posible que la naturaleza de la empresa en la que han invertido no permita que eso ocurra. Pueden surgir entonces quejas de que el valor de las acciones no ha aumentado como ellos esperaban.