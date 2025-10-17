sectores productivos
UNE propone políticas públicas que logren un mayor desarrollo competitivo en sectores productivos
El ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Víctor Bisonó, resaltó el fortalecimiento estratégico de estos sectores para generar más empleos, innovación y más oportunidades en el país.
Leonel Castellanos, presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), abogó por políticas públicas que nutran todos los sectores productivos del país para multiplicar el desarrollo económico y lograr conectar con los grandes centros de consumo y exportación.
Durante un desayuno empresarial reunido con distintas personalidades de los sectores, expuso las dificultades estructurales que limitan el desempeño de la producción e instó al Estado dominicano a integrar las distintas cadenas de producción.
“Es por eso que desde el Estado se deben implementar políticas públicas que fomenten la integración entre los sectores industriales, agropecuario y de servicios, que no logran insertarse en las cadenas de valor por falta de acceso a tecnología, financiamiento o información de mercado”, sostuvo.
Refiriéndose al término encadenamiento productivo y su objetivo de alcanzar un crecimiento económico más sostenible y productivo, propuso modernizar la infraestructura logística, fomentar el crédito productivo y promover la innovación tecnológica para integrar las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el desarrollo nacional.
Para él, el encadenamiento productivo sirve como política económica y estrategia de negocio colaborativo que optimiza las diferentes etapas del proceso colaborativo, logrando empresas más eficientes.
Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Víctor Bisonó, resaltó el fortalecimiento estratégico de estos sectores para generar más empleos, innovación y más oportunidades en el país.
Igual que Castellanos, expresó que las alianzas público-privadas son importantes para la meta, como también la innovación y encadenamientos eficientes que integren a las Mipymes con las grandes industrias.
Sobre el desayuno
Titulado “La nueva era comercial: retos y oportunidades para el encadenamiento productivo en la República Dominicana”, el desayuno empresarial reunió a destacados líderes del sector privado y representantes de asociaciones gremiales para buscar estrategias que promuevan el desarrollo económico a través del diálogo, la cooperación y la generación de políticas que fortalezcan la competitividad del país.