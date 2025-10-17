Comerciantes acusan a negociantes chinos de ser "campeones olímpicos en violar las leyes"

Para Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes, los negociantes chinos representan una violación a todas las leyes nacionales que rigen el comercio organizado.

"Su deporte favorito es violar todas las leyes de la República Dominicana. No pagan TSS (seguro social), no tienen los empleados inscritos en el Ministerio de Trabajo, no cogen tarjeta de crédito", enlistó.

Agregó que al no pagar el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) por lo mencionado más arriba, obtienen una defraudación fiscal de más de 70 mil millones de pesos.

"Ellos son campeones olímpicos en violar todas las leyes que rigen el comercio organizado en la República Dominicana", manifestó.

Durante los últimos meses, los negocios de ciudadanos chinos han sufrido una epidemia de cierres masivos ante presuntas acusaciones de evasión de impuestos por la Federación en conjunto con las recientes inspecciones del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived).

Pese a esta sanción, García los acusó de "vender por detrás" a supuestos clientes luego de los cierres e hizo un llamado de atención a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Dirección General de Aduanas (DGA), Superintendencia de Banco, Dirección General de Migración (DGM) y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) para que evalúen estos establecimientos y sus ganancias.

Aunque no es la primera vez que García realiza estos señalamientos a extranjeros de la nación asiática, aclaró que como Federación no asumen una posición en contra de la inversión extranjera, más bien de adherencia a las leyes nacionales para garantizar una competencia más leal.

Las reglas son para todos

"Hay reglas iguales para todo el mundo", fueron las palabras del ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Víctor "Ito" Bisonó, respecto a las supuestas irregularidades de los comercios chinos.

Si bien para el ministro Bisonó cualquier inversión extranjera en el país es símbolo de desarrollo económico, aclaró que esta debe hacerse con las garantías jurídicas exigidas.

"Mientras haya garantía jurídica, es bienvenida cualquier tipo de inversión con el cumplimiento de la ley, y lo que se trata aquí es ordenar la casa, cumplir la ley, que lo que venga, venga bien declarado", exigió.

Al sostener que año tras año República Dominicana alcanza nuevos números en inversión extranjera, explicó que la fórmula para este logro es cumplir las garantías jurídicas que proporcionan seguridad económica en las transacciones comerciales.

Por esto aclaró que, sin importar qué o quién, "las reglas" deben ser aplicadas.

"Que pague sus impuestos, que contrate y pague adecuadamente a sus empleados y que las cosas se hagan con todos los procesos debidos", exigió.