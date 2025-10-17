AIRD califica como penoso que senadores no tomaran en cuenta su propuesta sobre cesantía

La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) calificó como “penoso” que los senadores “no aprovecharon la oportunidad” de incluir en el Código Laboral la propuesta del sector empresarial sobre la cesantía.

Reiteraron que la propuesta no afecta los derechos adquiridos de los contratos vigentes, los cuales seguirían regidos bajo lo dispuesto en el Código del 92, estableciendo topes sólo para los nuevos contratos de trabajo.

“Sin estos ajustes, es difícil que podamos ver mejoras en los índices de informalidad que ahogan nuestra economía. En su momento, la AIRD solicitará los espacios de lugar para compartir sus planteamientos en la Cámara de Diputados”, indicó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.

El Senado de la República aprobó en dos lecturas consecutivas a iniciativa que busca transformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, sin hacer modificaciones a la cesantía.

La pieza pasa ahora a manos de los diputados para su conocimiento y aprobación.

Hace varias semanas el ministro de Trabajo indicó que el proyecto iba a ser aprobado sin modificaciones a la cesantía.

La comisión que estudió la pieza en el Senado se reunió en varias ocasiones con el sector empresarial y sindicar para escuchar las diferentes propuestas.