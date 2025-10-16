Egehid conforma Comité de Veedores de la presa La Gina, de Peravia

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) conformó el Comité de Veedores del Proyecto Hidroeléctrico La Gina, con una amplia representación de distintos sectores y comunidades de la provincia de Peravia, entre ellos el obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Faustino Burgos.

El administrador de EGEHID, ingeniero Rafael Salazar, afirmó que la creación del comité de veedores para la presa La Gina, sobre el río Baní, responde al interés del presidente de la República, Luis Abinader, de fortalecer la transparencia y la participación social en los proyectos de desarrollo.

“La transparencia es demasiado importante para nosotros los funcionarios, porque agrega calidad a lo que se está haciendo”, indicó.

Explicó que la presa La Gina aportará agua para riego y el consumo humano, así como para la generación eléctrica y los componentes como el ecoturismo, la reforestación, educación ambiental y desarrollo social.

El comité de veedores será coordinado por la diputada Leida Escarfuller y monseñor Burgos, quien señaló que todas las preguntas recibieron respuestas satisfactorias.

El obispo expresó sus inquietudes en torno a un censo que determine la población que será impactada con la construcción de la presa, y al término del encuentro manifestó su satisfacción. “Todas las preguntas tuvieron respuestas satisfactorias y esperamos que el proyecto eche hacia adelante, y todo lo ponemos en manos de Dios para que las voluntades buenas no decaigan, sino que se fortalezcan”.

Los representantes del Clúster Turístico y la Cámara de Comercio de Peravia, Juan Tejeda y Juan Carlos Guzmán, respectivamente, mostraron su apoyo a la obra, que aportará desarrollo turístico y dará participación a los comerciantes locales.

La presidenta del Consejo de Administración de EGEHID, doctora Rosa Ysabel Ruiz, agradeció la amplia participación, lo que garantiza mayor transparencia.

En el comité de veedores también están el diputado Willy Sánchez, Dominga Soto, Pablo Ismael Díaz (de La Gina), Juan de Dios Soto (El Recodo), Yimi Louis González Chalas, Gilberto Ramos, Saúl Martínez, María Bautista Reyes (Medioambiente), Sabina Cordero Piña; Marcos Chalas, Joel Blandino y Ana Amelia Herrera.