Persiste el malestar económico de los Estados Unidos

Como apuntamos en nuestro artículo ‘¿Vuelve la Estanflación a los Estados Unidos?’ publicado el pasado 26 de agosto en este medio, el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell había anunciado el 22 de agosto en Jackson Hole, Virginia, que la tasa de interés de política monetaria sería reducida, justificando esto con una revisión del Marco de Política Monetaria que daba al mandato de máximo empleo primacía con respecto al mandato de estabilidad de precios en estos momentos. En efecto, el 17 de septiembre la Reserva Federal modificó la tasa de política en 25 puntos básicos, pasando de una banda de 4.25%-4.50% a otra de 4.0%-4.25%.

No hay dudas de que la decisión de reducir la tasa de política anunciada el 22 de agosto se vio reforzada por estadísticas sobre el mercado laboral publicadas luego de esta fecha. En efecto, el 9 de septiembre la Oficina de Estadísticas Laborales publicó su Revisión Anual de Referencia (Annual Benchmark Revision) que cubre el año que termina en marzo del 2025. Dicha revisión tiene por objetivo alinear los datos de la encuesta mensual de empleo con datos más completos del Censo Trimestral de Empleo y Salarios (QCEW).

Los resultados mostraron que el deterioro del mercado laboral es más profundo de lo que se creía y viene dándose antes de que Trump empezara a imponer aranceles a los socios comerciales de los EE.UU. En efecto, para el año entre marzo 2024 y marzo 2025 se crearon 911,000 menos empleos de lo que se creía, lo que arroja una creación de solo 70,600 empleos mensuales en lugar de los 146,500 se habían estimado.

Las dificultades en la generación de empleos en la economía norteamericana no afectan por igual a todos. Así, mientras la tasa nacional oficial de desempleo en agosto de este año fue de 4.3%, ella fue de tan solo de 3.7% para trabajadores blancos, mientras se elevó a 5.3% para los hispanos y 7.5% para los negros. Por otro lado, la tasa de desempleo oficial solo cuenta aquellas personal que han estado buscando empleo en las cuatro semanas previas, sin embargo el desempleo entre quienes desean trabajar a tiempo completo pero tienen que contentarse con un trabajo a tiempo parcial es de 7.8%.

El mercado laboral norteamericano está dando señales de que podría estar experimentando cambios estructurales (que algunos conectan con la introducción masiva de Inteligencia Artificial en las empresas) como el hecho de una marcada dificultad para obtener empleo entre los recién graduados de las universidades, pero ello tendría que ser analizado en otra ocasión.

La inflación por su parte continua renuente a caer al nivel objetivo de la Reserva Federal. Fue 2.7% en julio y ascendió a 2.9 en agosto, ambas tasas anualizadas. La tasa que excluye los elementos más volátiles, a fin de tener mejor idea de la tendencia, fue de 3.1% en agosto, similar a la de julio. Sin embargo, la inquietud de los hogares no se refleja en estas cifras macro. Renta, comida, servicios de salud y electricidad muestran aumentos de precios por encima de la inflación general.

La renta ascendió a 3.8% en el mes de agosto, el incremento más alto desde el 2011. Alrededor de la mitad de los caseros gastan más del recomendado 30% de sus ingresos en alquiler.

En agosto el precio de la comida aumento en 3.2%. Se proyecta que el servicio de salud se incremente en promedio entre 7 y 8% este ano. El gas natural y la electricidad han subido 13.8% y 6.2% respectivamente con respecto al pasado año. El enorme aumentos del nivel de precios de 2022 y 2023 se han mostrado inflexibles a la baja, y a esto ahora se le agregan estos nuevos saltos en los sectores que mencionamos más arriba.

La Oficina de Análisis Económico (Bureau of Economic Analysis) ha publicado su tercera revisión del crecimiento del PIB para el segundo trimestre de este año. La primera estimación fue de 3%, la segunda lo elevó a 3.3% y la última del 25 de septiembre lo subió a 3.8%. Parecería que esta estimación del crecimiento del PIB no armoniza con la situación del mercado laboral que describimos más arriba.

Pero si tomamos en cuenta que el consumo representa alrededor del 70% del PIB norteamericano y si anualizamos su crecimiento para agosto en el periodo 2023-2025 vemos que para agosto del 2023 su crecimiento fue 3.6%, para agosto del 2024 fue 2.8% y para agosto del 2025 ha caído a 1.6%. Esta caída bien puede explicar en cierta medida el deterioro del mercado de trabajo, pero otro factor de gran influencia es la enorme incertidumbre generada en los empresarios por el curso caótico de la política arancelaria del Gobierno de Trump.

Vale la pena apuntar aquí que los consumidores pertenecientes al 10% superior en la distribución del ingreso fueron los responsables 48.5% del total del consumo en el primer trimestre del 2025, proporción que subió al 49.2% en el segundo trimestre. Es decir, la economía norteamericana depende más que nunca de los ricos.

En síntesis, el desempleo aumenta, aunque no de manera dramática. La inflación persiste (“sticky” es la denominación de moda) y resiste ser reducida al nivel objetivo de la Reserva Federal. Elementos de consumo inescapables de los hogares (renta, comida, servicios de salud, electricidad) muestran aumentos de precios superiores a la tasa de inflación macro tomada en cuenta por la Reserva Federal.

El gasto en consumo se ha desacelerado, pero no ha colapsado. Sin embargo, depende ampliamente del 10% superior de la distribución del ingreso, lo cual se explica por la constante alza de los indicadores en Wall Street y el aumento de la riqueza (por lo menos en papel) que le genera a esta capa de la población. El 80% inferior en la distribución del ingreso apenas ha mantenido su consumo a la par de la inflación, lo que explica la persistencia de la amplia queja de malestar económico que también acosó el gobierno de Biden hasta el final. Es muy probable que se produzca otra reducción de la tasa de interés en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal el 28 de octubre.

*El autor es doctor economía y ha representado la República Dominicana en el Fondo Monetario Internacional.