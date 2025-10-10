Gobierno otorga bono a 30 productores seleccionados en convocatoria de San Juan

La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotosir), entregó certificados de bonos a 30 productores agrícolas de esta provincia, seleccionados en la convocatoria realizada el pasado 26 de junio.

Durante la actividad, Claudio Caamaño Vélez, director de la TNR, informó que se están entregando más de RD$14 millones en bonificaciones.

Asimismo, destacó que «esta entrega de certificados no sólo representa un reconocimiento formal a los productores beneficiados, sino también un paso clave hacia la modernización del sector agropecuario en la región».

Indicó que este hito representa la materialización del esfuerzo institucional iniciado en 2021, cuando el presidente Luis Abinader le encomendó la tarea de fomentar el uso eficiente del agua en la agricultura mediante la tecnificación del riego.

Caamaño Vélez hizo énfasis en la importancia de continuar fortaleciendo este esquema de apoyo, al que calificó como un «camino en construcción».

Los certificados entregados respaldan la adjudicación de bonificaciones que permitirán a los productores incorporar sistemas de riego tecnificado, favoreciendo un uso más eficiente del agua, la reducción de los costos de producción y el fortalecimiento de la competitividad agrícola.

Además, la bonificación contempla asistencia técnica, seguimiento y formación continua para garantizar el éxito y la sostenibilidad de las iniciativas.

La aprobación de estas bonificaciones fue emitida mediante resolución del Comité Evaluador, documento que está disponible en el portal web institucional de la TNR.

La actividad, realizada en el salón de actos de la Gobernación de San Juan, contó con la asistencia de Ana María Castillo, gobernadora de la provincia; Roberto Luciano Espinosa, director regional del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de República Dominicana (INDRHI); Luis Bonilla, director del Plan San Juan; Enerio Rodríguez, encargado de FOTESIR; por el Banco Agrícola, Steven Baldera y Mélida Matos, coordinador de proyectos y gerente de la sucursal provincial, respectivamente; y Manuel Matos, dirigente agrícola de San Juan.

Se recuerda que la convocatoria fue abierta el pasado 26 de junio, invitando a los interesados a presentar sus propuestas ante la División de Evaluación de Proyectos de la Oficina de Coordinación General del FOTESIR, en la TNR, hasta el 25 de julio.

La TNR reafirmó su compromiso de apoyar a los productores agrícolas mediante políticas y proyectos que impulsen la modernización del campo, protejan los recursos naturales y fortalezcan la economía agrícola. De esta manera, se consolida como un aliado clave para una agricultura sostenible y competitiva, que contribuya a la seguridad alimentaria y a la mejora de la calidad de vida del sector.