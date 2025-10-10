Expertos debaten sobre el futuro del talento en República Dominicana

Santo Domingo, RD

La empresa multinacional estadounidense y líder mundial en soluciones de estrategia de talento, ManpowerGroup, reunió a líderes gubernamentales, representantes de gremios, clientes nacionales e internacionales y medios de comunicación en el foro “Liderando el futuro del talento”.

La conversación fue liderada por el director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica (MeCCA), Alberto Alesi, y la gerente país del grupo, Natalia Vásquez.

El debate se centró en el análisis del mercado laboral dominicano en un contexto de transformación global, destacando la necesidad de adaptarse a las nuevas dinámicas y desafíos.

Alesi compartió una visión global sobre la “revolución de las habilidades”. Subrayó la necesidad de identificar, desarrollar y retener perfiles con pensamiento crítico, visión digital, mentalidad global y capacidad de adaptación. Alesi enfatizó que la capacidad de adaptación es el nuevo diferenciador competitivo para personas y empresas.

Vásquez destacó la importancia de construir un mercado laboral más competitivo, humano y sostenible.

Durante su intervención, enfatizó el compromiso de ManpowerGroup con el desarrollo del talento local a través de programas de empleabilidad, inclusión y desarrollo de habilidades.

Vásquez señaló que, a pesar del crecimiento económico, el 70% de las empresas en el país reportan dificultades para encontrar talento, lo que subraya la urgencia de fortalecer la conexión entre educación y empresa.