Así fue la manifestación de los agrónomos en la región del Cibao

Miembros de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) realizaron una manifestación pacífica en Dajabón y Puerto Plata, con pancartas en manos, exigiendo al gobierno cumplir con varias reivindicaciones.

El presidente de la delegación del noroeste del ANPA, Benigno Toribio, dijo que están exigiendo la pensión de más de 1,500 agrónomos que tienen más de 30 años de servicio, reintegrar o nombrar a más de 612 áreas vacías, y un salario justo y que el sueldo mínimo sea 50 mil pesos.

“Aquí en Dajabón tenemos más de 40 cancelados del 2020 hasta la fecha, esperamos ahora que sean repuestos estos agrónomos y de no ser repuesto, vamos a mantenernos en pie de lucha, si tenemos que irnos al Palacio Nacional vamos a llegar al Palacio Nacional, si tenemos que dejar el cuero en la calle lo vamos a dejar en las calles, pero a partir de estos momento no estaremos tranquilos”, dijo Benigno.

El señor Pedro Gonzalo Toribio dijo que van a luchar hasta dejar la vida si es necesario para lograr las reivindicaciones que considera que han sido ganadas por agrónomos de 70 y 75 años enfermos, con sueldos de miseria, y los que no han sido cancelados, no tienen con qué comer y como adquirir sus medicamentos.

“Y estamos esperando el día del agrónomo por promesa del administrador del Banco Agrícola que era el canal con la ANPA y con el gobierno de que íbamos hacer premiado por lo menos con un 50% de las peticiones y prácticamente ha sido un engaño, no se nos cumplió en nada y es una burla”, dijo Pedro Gonzalo.

Puerto Plata

En Puerto Plata, la manifestación del ANPA incluyó una vigilia en las oficinas del Ministerio de Agricultura en esta ciudad.

La jornada forma parte de la movilización nacional de los agrónomos en reclamo de mejores condiciones de trabajo, reposición de los cancelados y pensiones dignas para quienes han cumplido el tiempo reglamentariamente de servicio.

Al ritmo de consignas, como; “la ANPA, unidad jamás será vencida”, “reposición para los cancelados”, y otras demandas los profesionales agrícolas se mantienen frente al edificio 38 entre la avenida presidente Caamaño y el malecón de esta ciudad.

Aseguraron que de no tener respuesta marcharán hasta el Palacio Nacional para llevar el reclamo de sus reivindicaciones.

El agrónomo Luis Alberto Morrobel Acosta explicó que tiene 35 años de servicio en el IAD y que recientemente le fue mejorado su sueldo de 25 mil pesos a 35 mil, en lugar de los 50 mil que dice la ley, situación está que están padeciendo muchos de sus colegas.