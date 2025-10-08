Premio Nacional de Turismo 2025 reconoce la innovación y sostenibilidad en la industria turística

Con la participación de los principales actores del sector turístico, la cuarta edición del Premio Nacional de Turismo 2025 reconoció a las iniciativas más sobresalientes que han contribuido significativamente al fortalecimiento y proyección del turismo nacional durante el último año.

Uno de los momentos más emotivos del evento fue la nominación por trayectoria a tres destacadas figuras del turismo: Frank Rainieri, pionero del desarrollo turístico en la región y fundador de Punta Cana; Edmundo Aja Flaiter, presidente del consejo del Hoteles Hodelpa y referente del hotelería nacional; y Leonardo Wehe, reconocido por su visión empresarial e impulso a nuevos modelos de negocio turístico. Los tres fueron homenajeados por su legado, compromiso y contribución al crecimiento sostenible de la industria.

El presidente del Premio Nacional de Turismo, Luis Santiago Severino manifestó que el turismo no es solo una actividad económica, sino también un puente que une culturas y “una ventana para mostrar al mundo nuestra historia, la calidez de nuestra gente y la belleza de nuestros paisajes”.

Esta premiación reconoce a quienes, con esfuerzo, creatividad y compromiso, han elevado la calidad y sostenibilidad en el país. A lo largo de sus ediciones, se ha convertido en un símbolo de excelencia y una invitación a seguir apostando por un turismo responsable, inclusivo y transformador.

La actividad contó con la presencia de autoridades del sector político, empresarios, emprendedores, y representantes de organizaciones, quienes destacaron el impacto positivo del premio en la profesionalización y competitividad del sector.

Con esta cuarta edición, el Premio Nacional de Turismo no solo se consolida como una plataforma de reconocimiento, sino también como un espacio de encuentro e inspiración para quienes trabajan por un turismo más responsable, competitivo y resiliente.

Un premio hecho con sargazo

Uno de los hitos más destacados de esta edición fue la entrega del primer reconocimiento fabricado con material de sargazo, una iniciativa que marca un precedente en la industria turística. La fabricación y diseño del trofeo estuvo a cargo de la empresa Eco Trofeos, apostando por la sostenibilidad y la reutilización de recursos naturales.

La cuarta edición del Premio Nacional de Turismo contó con el respaldo del Grupo de Medios Panorama, encabezado por Miguel Medina y Luis Acosta. También, del Ministerio de Turismo, Hotel Catalonia Santo Domingo, IDAC, INFOTEP, RD Vial, Cap Cana Ciudad Destino, Banreservas, Amhsa Marina, Progresa Corporate Group, Taymi, Homewood Santo Domingo, By Viva Wyndham, MA Creaciones Acrílicas, Lopesan Costa Bávaro, PEMAT, Ocean by H10 Hotels, Hotel Gran Ventana, Senator All Inclusive Resorts, Sol Bus, JP Chanet, Cerveza Canita, Aquimista y BTC, entre otros.