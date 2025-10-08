Fitch revisa la perspectiva de EGE Haina a Estable

Fitch Ratings ratificó las calificaciones de incumplimiento emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y local de la Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE Haina) en 'BB-' y revisó la perspectiva de la calificación a Estable desde Positiva.

Fitch también ratificó los bonos sénior no garantizados de EGE Haina por US$300 millones en 'BB-'.

La perspectiva Estable refleja una estructura financiera caracterizada por un apalancamiento bruto (deuda total a EBITDA) superior a 5x.

Las calificaciones reflejan el apoyo estructural de República Dominicana (BB-/Positiva) que compensa los altos déficits de pago de las empresas estatales de distribución, así como una base de activos diversificada y dominio del mercado.

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas (FICDIE I), accionista con el 50% de EGE Haina, gestiona las operaciones de la compañía.

Sin embargo, Fitch califica a EGE Haina de forma independiente, sin asumir el apoyo de la matriz. El 49,993% de las acciones restantes pertenecen al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas de República Dominicana y el 0,007% a accionistas minoritarios.

Factores Clave de la Calificación

El Alto Nivel de Apalancamiento Impulsa el Cambio de Perspectiva: La Perspectiva Estable refleja el mayor perfil de apalancamiento de EGE Haina tras las recientes inversiones financiadas con deuda en un considerable programa de inversión en capital, que incluyó nueva capacidad de energía renovable y la planta de ciclo combinado de Siba Energy.

El apalancamiento ha superado por cinco desde 2023 y el EBITDA/intereses se redujo a menos por dos al cierre de 2024.