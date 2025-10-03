República Dominicana reafirma compromiso de duplicar exportaciones para 2036

La República Dominicana avanza con firmeza en su meta de duplicar las exportaciones para el año 2036, afirmó el director general de Aduanas (DGA), Eduardo Sanz Lovatón , durante su participación en la conferencia “Hecho en RD, Consumido en EE. UU.: La Nueva Ruta Comercial”, celebrada en la ciudad de Nueva York.

Sanz Lovatón explicó que en 2024 el país exportó bienes valorados en más de US$13.000 millones a más de 160 destinos, consolidando su presencia en los principales mercados internacionales .

Destacó, además, que el 53.5% de esas exportaciones tuvieron como destino los Estados Unidos , lo que confirma la relevancia de esa nación como socio estratégica.

El director de Aduanas resaltó que, bajo la gestión del presidente Luis Abinader , el intercambio comercial entre República Dominicana y Estados Unidos alcanzó en 2024 los US$18,468 millones, cifra que refleja el clima de confianza generado por las políticas económicas implementadas.

Asimismo, recordó que en la última década el país ha mantenido un crecimiento promedio del PIB de 5 %, y que en 2025 la agencia Moody's Ratings mejoró la calificación crediticia de República Dominicana a Ba2, un reconocimiento al manejo responsable de la economía.

Entre los esfuerzos de la DGA para dinamizar el comercio, Sanz Lovatón destacó el Programa Exporta+ , creado para eficientizar los procesos de exportación, que desde 2021 ha facilitado operaciones por más de US$22.400 millones.

A esto se suman la automatización de 12 servicios de exportación y más de 700 mejoras tecnológicas implementadas en el sistema aduanero, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la competitividad del país.

“Llegamos a la Aduana con una visión, un plan y un propósito: potenciar las exportaciones, facilitar las importaciones y consolidar a la República Dominicana como un hub logístico de clase mundial”, afirmó Sanz Lovatón.