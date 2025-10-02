Fenacodep pide al Estado tomar en cuenta a detallistas para fortalecer sus negocios

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (Fenacodep), Héctor Julio Nieves, dijo que el gobierno debería tomar en cuenta a los comerciantes detallistas debido a que estos no cuentan con el respaldo del Estado para fortalecer sus negocios.

“Nosotros entendemos que la producción local a veces no es suficiente y se traen importaciones. Nosotros apelamos a la buena intención del Gobierno para que nos tome en cuenta y los detallistas sean parte de toda la distribución de los productos de la canasta familiar”, mencionó Nieves en su acto de juramentación como nuevo representante de Fenacodep.

Además, Nieves aseguró que como gremio deben participar de las tomas de decisiones del Estado en cuanto a los comerciantes y distribuidores en el país; piden pasar a ser tomados en cuenta y escuchar sus propuestas.

“En el país, a través del decreto que se hizo, hay unas siete u ocho compañías que son las que se encargan de eso tradicional. Nosotros lo que estamos claros es que como gremio legalmente constituido muchas veces no somos parte de la distribución y nosotros entendemos que deben tomarnos en cuenta para acceder a las facilidades que se presenten para hacerle llegar a nuestros afiliados y los consumidores”, destacó.

Afirmó que el incremento en los precios de algunos productos se debe a la inestabilidad de la tasa del dólar en el mercado, lo cual provoca un aumento en el costo de la materia prima. Además, mencionó que los detallistas no son responsables de estas variaciones.

“En algunos casos se suben algunos precios porque el dólar está inestable y cuando sube la materia prima, se eleva; eso constituye que algunos productos cambien de precio, pero los detallistas no son responsables de los aumentos”, agregó.

La principal promesa de la nueva gestión de Fenacodep es lograr que el Gobierno tome en cuenta al sector en la distribución de la canasta familiar y las decisiones económicas que les afectan.