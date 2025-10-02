Confenagro anuncia congreso nacional para innovación del sector agropecuario

En un mercado regional cada vez más dinámico y con nuevos retos, el sector agropecuario se ve expuesto a diferentes amenazas que lo obligan a desarrollar su capacidad de brindar seguridad alimentaria e innovación rural al país.

Para asumir el reto, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) realizará el Congreso Nacional de Líderes del 24 al 26 de octubre de 2025 para analizar los desafíos y estrategias que se vinculan a la sostenibilidad del campo dominicano.

Bajo el lema “Innovación Agropecuaria”, servirá para consolidar a Confenagro como un referente nacional y regional en busca de un sector más sostenible para sus productores.

“Entre los resultados que esperamos figuran la generación de propuestas estratégicas sobre bioseguridad e innovación, así como la creación de alianzas nacionales e internacionales que van a fortalecer la cooperación técnica y la transferencia de conocimiento”, manifestó Wilfredo Cabrera, presidente de la confederación.

Desde la creciente demanda de alimentos, efectos del cambio climático, modernización de procesos e incorporación de nuevas tecnologías son algunos de los temas que se abordarán en este congreso pautado a realizado en el hotel Hard Rock Casino Punta Cana, provincia La Altagracia.

Como presidente de honor estará Pelegrín Castillo, quien invitó a productores, autoridades gubernamentales y representantes del sector privado a participar y compartir sus experiencias en torno a los desafíos que enfrenta la industria agropecuaria.

Ante una visión de convertir al país en un gran proveedor de alimentos en toda la región caribeña , este congreso busca innovar en nuevas herramientas cruciales para el sector, fortaleciendo su capacidad en el país.