Estas son las marcas chinas de autos y motocicletas con reclamaciones en RD

Al menos diez fabricantes de automóviles y motocicletas de origen chino registran reclamaciones en República Dominicana durante los últimos cinco años, según datos del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor).

Entre las marcas mencionadas figuran Changan, con reportes correspondientes a los años 2021, 2023 y 2024; DongFeng, con casos en 2012 y 2020; y Forland de 2021 y 2023.

El documento de la institución también incluye a Jetour, Baic, Bestune, Brilliance, Dayun, Forthing y Geely, aunque sin precisar modelos ni fechas específicas. A la lista se suman Haojue, Hero, Jac, Jincheng, Keeway y Loncin.

Consultada sobre los motivos de las reclamaciones, Proconsumidor señaló varias causas: rescisión de contratos, defectos en los vehículos, solicitudes de cambios o devoluciones, anulación de ventas, procesos de mediación e incumplimientos en la entrega.

En cuanto al perfil de los reclamantes, la mayoría de los casos corresponde a hombres, de acuerdo con las informaciones suministradas.

La institución recordó que, al momento de adquirir un vehículo, es recomendable comprobar si el establecimiento está registrado en Proconsumidor o si cuenta con el Libro de Reclamaciones.

Estas verificaciones garantizan que la compra se realiza dentro de los marcos oficiales establecidos en el país.

Otro aspecto señalado es la importancia de evitar pagos en efectivo y optar por transferencias bancarias. Esto permite al comprador contar con constancia de la transacción, elemento clave al momento de respaldar cualquier reclamo.

En caso de que surja un conflicto, los consumidores pueden presentar su denuncia a través de diversas vías: llamadas telefónicas al 809-567-8555, el portal web de la entidad, la sede principal o mediante el correo electrónico info@proconsumidor.gob.do.

Brilliance se encuentra dentro de las marcas chinas con reclamaciones en República Dominicana.Fuente Externa