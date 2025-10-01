RD se establece como el principal centro logístico de la región, según Sanz Lovatón

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón , encabezó un conversatorio con estudiantes de la Universidad George Washington, Estados Unidos, sobre los retos y oportunidades que enfrenta la República Dominicana para continuar su transformación social y económica.

Durante la conferencia “El Reto de Transformar a la República Dominicana”, Sanz Lovatón dijo que la visión es convertir el país como el principal centro logístico de la región.

Explicó que para lograrlo se han impulsado desde la Dirección General de Aduanas ( DGA ) iniciativas clave como la promulgación de la nueva Ley de Aduanas 168-21 , que sustituyó una legislación obsoleta de 68 años de antigüedad, y la Ley 30-24 de Operadores y Centros Logísticos , reforzando la competitividad y la seguridad jurídica del sector.

Esas reformas legales, acompañadas de cambios en la infraestructura tecnológica de las aduanas dominicanas, han permitido incrementar las recaudaciones, facilitar el comercio, mejorar los servicios y fortalecer el control y la seguridad nacional.

Estos avances también están generando beneficios concretos para los Estados Unidos. Para ilustrar, durante los últimos años la República Dominicana ha desarrollado la capacidad de entregar mercancías a una velocidad que equivaldría a que el 48% de la población estadounidense recibiese paquetería en 48 horas, convirtiendo a la logística dominicana en una alternativa más rápida incluso que muchas entregas domésticas.

Además, bajo la actual gestión, la República Dominicana ha logrado reducir el tiempo de tránsito marítimo entre Miami y Santo Domingo en 3 a 4 días, estableciendo un nuevo estándar de eficiencia logística para la región.

También presentó avances concretos como la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que interconecta 44 instituciones del Estado para procesar 298 servicios en beneficio de más de 5,000 importadores y 1,000 exportadores.

En materia de control y seguridad, destacó los esfuerzos de lucha contra ilícitos aduaneros, con la mejora continua del Motor de Riesgo, el cual utiliza 188 indicadores dinámicos para perfilar las cargas, y el fortalecimiento del programa de Operadores Económicos Autorizados (OEA), que ya certifica y otorga trato preferencial a las cargas de 685 empresas, entre ellas 434 empresas en la categoría Internacional y 251 en el estatuto simplificado, democratizando este último el acceso al comercio exterior a las pequeñas y medianas empresas.

Como ejemplo del impacto de estas transformaciones, señaló que el país pasó de verificar solo el 40 % de la carga con rayos X en 2020 a inspeccionar hoy el 96 %, un salto histórico en materia de seguridad y eficiencia logística.

Estos avances fortalecen la relación estratégica de República Dominicana con el país norteamericano y demás aliados regionales, posicionando a RD como un actor estratégico clave del comercio internacional y la logística.