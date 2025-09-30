Los accidentes laborales representan una amenaza preocupante en el país

Según datos suministrados por Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), en el país se presentaron durante el último año aproximadamente 40 mil accidentes y enfermedades laborales que representan un alto costo económico y muestran un incremento preocupante.

A estas cifras, le sumaron los accidentes de trayecto como un fenómeno más común de lo esperado.

Por esta razón, la confederación abordará durante los días 14 y 15 de octubre un congreso sobre prevención de riesgos laborales bajo el lema “¡Seguridad, Salud y Bienestar”! donde se compartirán enfoques, herramientas y experiencias que permitirán fortalecer la gestión de los riesgos laborales así como mejorar la salud y el bienestar en el ambiente laboral.

“Entendemos que la seguridad y la salud en el trabajo no son un gasto, sino una inversión inteligente, que se traduce en mayor productividad, reducción de costos y en entornos más sostenibles y competitivos”, subrayó.

Para las empresas, la actividad les ayudará con pautas para priorizar el bienestar de sus empleados desde las buenas prácticas en seguridad laboral , comunicación asertiva, cultura de innovación en los espacios de trabajo y cómo cuidar la salud física y mental de sus colaboradores.

Invitó a los sectores públicos y privados a unirse para favorecer la cultura preventiva con un diálogo franco, constructivo y de propósito para ayudar en la innovación, digitalización y liderazgo empresarial. Recordó que solo con una participación activa de los involucrados será posible lograr avances en una cultura preventiva.

"Nuestra intención es que los aprendizajes de este espacio trasciendan más allá de los salones de conferencia, y se conviertan en acciones concretas en cada empresa. Solo con la participación activa de cada sector podremos avanzar hacia un país que coloque la salud y seguridad de sus trabajadores en el centro de su desarrollo económico y social ", manifestó la directiva.