Ministerio de Trabajo destaca que 275 mil nuevos cotizantes ingresaron a la TSS en 6 meses

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, destacó el desempeño positivo reportado por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) durante el primer semestre de 2025, que reflejó un crecimiento sostenido tanto en el número de trabajadores como de empleadores cotizantes en comparación con el mismo período de 2024.

“Se trata de cifras que muestran un aumento constante de trabajadores formales de enero a junio de 2025 al sumarse más de 287,000 nuevos cotizantes, lo que representa un crecimiento interanual cercano al 13 %”, señaló.

Olivares agregó que esta tendencia reafirma el fortalecimiento de la formalización laboral y la ampliación de la cobertura del sistema de seguridad social.

En este mismo orden, el ministro señaló que los empleadores también registraron un comportamiento favorable, lo que se refleja en el hecho de que entre enero y junio de 2025 se contabilizaron entre 3,000 y 4,000 empresas adicionales respecto a 2024.

Apuntó que en junio de 2025 la cifra de empleadores fue de 106,021, superior a los 103,833 del mismo mes del pasado año 2024. La leve baja entre mayo y junio de 2025 fue positiva en relación con el año pasado y no afecta la tendencia positiva global, ya que en términos interanuales se mantiene un crecimiento sólido y sostenido.

Olivares agregó que, conforme a la TSS, para las estadísticas se deben tomar en cuenta periodos de tiempo razonables, no de un mes a otro, debido a que los empleadores se pueden atrasar o tener acuerdos de pago, por lo que, por ejemplo, pueden producirse varios pagos en un mismo mes.

Esta proyección conduce a que este año será mejor que el pasado, tanto en suma de dinero como en cantidad de cotizantes, lo que se aprecia en el hecho de que en los primeros nueve meses del 2025 han sido pagadas 30,000 facturas más que el mismo período en el año 2024.

Con estos resultados se refleja un fortalecimiento integral del sistema de seguridad social, sustentado en la consolidación del empleo formal y en el incremento constante de la base empresarial, que cumple con sus responsabilidades como empleador.