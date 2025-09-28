Los impuestos se podrán pagar con tarjetas de crédito desde el 1 de octubre

El director general de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez, anunció la habilitación del pago de impuestos con tarjetas de crédito a partir de octubre y un proyecto para gestionar operaciones inmobiliarias de forma 100% digital que entrará en vigencia en mayo del 2026.

Valdez reafirmó que la visión de la República Dominicana en materia fiscal está orientada hacia la innovación y la plena confianza ciudadana. "La administración tributaria y la aduanera no pueden verse como estructuras aisladas, sino como engranajes de un mismo motor que impulsa la competitividad, asegura la recaudación justa y fortalece la sostenibilidad fiscal", afirmó el funcionario.

La revelación se produjo durante su conferencia "Avances, Desafíos, Planes y Oportunidades para la Administración Tributaria Dominicana", en la clausura del Segundo Congreso Internacional de Consultores Impositivos (CICI2025), efectuado durante tres días en el hotel Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort, ubicado en Punta Cana.

“En la Dirección General de Impuestos Internos hemos asumido una agenda ambiciosa de modernización y digitalización, con tres ejes esenciales: coordinación estratégica, innovación tecnológica y transparencia radical. A partir de octubre de 2025, en colaboración con el Banco de Reservas, los contribuyentes podrán pagar sus obligaciones tributarias con tarjetas de crédito a través de los canales digitales de la entidad bancaria”, reveló el funcionario.

También adelantó que a partir del año 2026 todas las operaciones inmobiliarias, como traspasos y gestiones de hipotecas, podrán realizarse de manera completamente digital. Este nuevo modelo implicará una unificación en los criterios de tasación entre la DGII y la Jurisdicción Inmobiliaria, agilizando los procesos y reduciendo los tiempos de espera.

Otro de los hitos anunciados fue la obligatoriedad de la facturación electrónica a partir de mayo de 2026, una medida que busca formalizar y transparentar las transacciones comerciales en el país.

Valdez informó que la DGII ha alcanzado sus metas de recaudación durante 60 meses consecutivos sin necesidad de reformas tributarias. Solo en agosto de 2025, los ingresos ascendieron a RD70,342.8 millones, y que en los 60 meses que lleva al frente de la entidad, las recaudaciones acumuladas ascienden a RD619,000 millones.