¿Piensas comprar tu primer carro? Estos son los que tienen reclamaciones en Proconsumidor

Adquirir un vehículo en República Dominicana implica confiar en concesionarios, dealers y representantes de marcas extranjeras, ya que el país no fabrica automóviles. Sin embargo, esta compra no siempre resulta satisfactoria.

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) reveló a Listín Diario que en los últimos cinco años recibieron 2,799 reclamaciones relacionadas con vehículos, presentadas por ciudadanos que denunciaron defectos, incumplimiento de garantía, fallas en la entrega o solicitudes de rescisión de contrato.

Entre las marcas figuran Audi (2012 y 2015), BMW (2013) y una amplia lista de Chevrolet: Colorado (2016, 2018 y 2020), Cruze (2013 y 2015), Equinox (2008, 2011 y 2015), Silverado, Sonic y Spark de distintos años, así como la Traverse 2019 y la Tahoe sin especificar fecha. Chrysler aparece con el modelo Town and Country 2015.

También se reportaron quejas sobre Ford Escape (2013, 2015 y 2017), Focus (2015 y 2016), Ranger 2011 y Explorer 2010. Dodge figura con la Caravana 2014 y la Durango 2017.

Entre los todoterreno Jeep, se mencionan la Cherokee 2016, Grand Cherokee 2011, Laredo 2015, Patriot 2014 y Rubicon 2020.

Japoneses

En este segmento destacan múltiples modelos de Honda, como Accord (2012, 2016 y 2018), Civic (2012, 2016 y 2017) y el crossover CRV en versiones de 2008 a 2022.

También aparecen el Honda Fit (2015, 2016 y 2019), Subaru Forester 2015 y Suzuki Swift 2011 y Jimny 2025.

Toyota acumula una larga lista: Corolla (2008 a 2010), Fortuner 2019, Highlander 2006, Land Cruiser (2003 y 2014), Passo 2019, Rav4 (2018 y 2020), Rush 2019, Sequoia 2010, Starlet 2000, Tacoma (2007 y 2013), Town 2019 y Vitz (2011 y 2012).

Coreanos

Los autos de Hyundai incluyen Elantra (2016-2018), Santa Fe (2009-2018), Accent 2011 y Sonata (2010-2017). También aparecen Tucson 2013 y 2015.

KIA registra reclamaciones en el Forte 2018, Optima (2011 y 2017), K5 (2012, 2017 y 2018), Río 2020, Seltos 2021, Sorento en varias versiones entre 2011 y 2019, y Sportage (2017 y 2021).

Chinos

En las marcas chinas se mencionan la Changan (2021, 2023 y 2024), DongFeng (2012 y 2020) y Forland (2021 y 2023), además de Loncin sin año especificado.

Aunque Proconsumidor no detalló las fallas específicas de cada modelo, sí precisó que las quejas incluyen anulación de ventas, mediaciones, devoluciones, cambios de piezas y, sobre todo, problemas vinculados al incumplimiento de garantías.

En tanto que, la institución reportó 27 reclamaciones relacionadas con servicios automotrices en los últimos años, según la información ofrecida.