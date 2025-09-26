Economía dominicana experimentará un crecimiento mayor al 3% según expertos

Pese a los distintos elementos externos que han incidido en la economía dominicana, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que el ámbito macroeconómico proyectará un crecimiento del PIB real de 4.5% y una inflación promedio de 4%.

Este argumento fue sustentado por el economista José Eduardo López, quien manifestó cómo el acelerado desarrollo del sector turístico, considerado como el principal eje en la economía occidental, vuelve inevitable este crecimiento. Destacó además la mejoría significativa de otros sectores como el agropecuario, donde sus particulares se involucran de manera activa en la compra y venta de peces.

“Muchas personas del ámbito rural han querido implementar la compra de peces para que ellos mismos gestionen, por ejemplo, la venta de los peces donde ellos los cuidan y en un periodo determinado, pues se vende. Esto antes no se hacía, sino que siempre era el tema de los arroceros, de los plataneros, pero se ha ido diversificando un poco gracias a esas propuestas que se han hecho”, refirió.

Gracias a este interés de los ciudadanos en adquirir mayores ganancias y gestionar con más control sus gastos, sostuvo que se diversifican los métodos en cómo obtener dinero, reaccionando en paralelo con las instituciones financieras, con el resultado de una mejora en la economía dominicana.

A esto la economista Irielka Fabián agregó que la política monetaria expansiva del Banco Central aumenta la oferta de dinero en la economía y estimula su crecimiento, en especial a las pequeñas, medianas y grandes empresas con créditos financieros para beneficiar a toda la población.

“Por eso, tanto el presidente Luis Abinader como Héctor Albizu (director del Banco Central) han informado de que va a crecer la economía porque el dinero se está distribuyendo a todos los sectores, a medianos, pequeños y grandes empresarios a través de esta política expansiva”, manifestó.

Con todos estos factores mencionados, el vicepresidente de cumplimiento en el Banco de Reservas, Heiromy Castro, añadió cómo el aumento en la tasa de interés toma un papel fundamental, donde incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó el dinamismo que dará en la economía dominicana.

“Lo que hace crecer la economía es que los sectores que conforman el Producto Interno Bruto crezcan, se dinamicen, se motoricen; por eso es que vamos a crecer un 3.5%, menos de lo que hemos crecido, de 5% promedio, pero 3.5% está muy bien con relación al área, porque este año es un año donde la tasa ha sido demasiado alta”, mencionó.

Estas declaraciones fueron dadas en el marco del Tercer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo por la entidad bancaria BanReservas.