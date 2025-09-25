Gastronomía dominicana atrajo a una gran cantidad de visitantes al stand en Top Resa

El departamento de gastronomía en la dirección de turismo cultural del Ministerio de Turismo (Mitur), que dirige Olivia Gómez, con su exquisita gastronomía, estratificada por destinos, principalmente de Miches, ganó una gran aceptación de los visitantes al stand dominicano en la IFTM Top Resa 2025.

Pescado frito servido en salsa de coco y arroz blanco, bebidas como la piña colada, café dominicano, el primer día de feria; sancocho, el segundo día y “domplines” con bacalao este jueves, se robaron el show junto a la fiesta improvisada con el baile de merengues y la entrada de Lara Dai, una nacional china que nunca ha visitado el país y se sumó a bailar con los dominicanos.

Con merengue, comida dominicana que muestra el mundo la diversidad y riqueza de la gastronomía de los distintos destinos fue un gran atractivo y motivo de alegría, mientras los empresarios seguían trabajando en sus reuniones de negocios en sus cubículos. Así comenzó en la mañana de este jueves el tercer día de la participación dominicana en la feria francesa Top Resa que se realiza en el pabellón 1 del Palacio de Versalles, en París.

Manly Peralta, trabaja en el Mitur y junto a la directora del departamento cultural y dos jóvenes más fue la encargada de preparar la comida que fue servida para 300 visitantes.

El concepto para preparar las comidas responde a una agenda. El martes la gastronomía del país ofrecidos para mostrar al mundo la comida que elaboran los dominicanos en sus pueblos, que no es solo arroz, habichuelas y carne o moro, que se consumen cada día, resaltando el sabor de lo nuestro.Los “miches Shols”.

Pescados con arroz blanco y salsa de coco, representan a Miches, juto a arroz con leche con piña y un coctel. Esta vez, también tocó resaltarlos sabores de la comida de San Pedro de Macorís: domplines en salsa de coco, arroz con leche con piña, café kora en esta ocasión y tragos por regiones, mediante una agenda regida por un recetario por provincias.

Se ofrecen tragos de coctel y moctel, trago sin alcohol con los nombres de cada provincia, trufas con chocolate dominicano, que son preparados en un cattering. Hoy se sirvió un mabí de piña y se ofreció helados de coco “en funditas”.

El sancocho ofrecido el segundo día de feria fue acompañado de las trufas de chocolate y un coctel verde “esmeralda”.