Gobierno gasta $78,129 MM en 21,999 compras públicas

Entre enero y septiembre, las compras públicas de la administración central del Estado dominicano registran 21,999 contratos los cuales suman un gasto de RD$78,129.6 millones (RD$78,129,621,482), mediante procesos de licitación el 58.52%, por excepción el 21.85%, por compras por debajo del umbral mínimo el 7.89%, y por compras menores, el 5.65%.

Entre los proveedores más contratados, según el valor de las compras, se encuentra la empresa Pink Iguana, SRL, con 17 contratos por un valor de RD$10,093.1 millones y mediante licitación pública. Este proveedor está registrado como una pequeña empresa dedicada a las siguientes actividades comerciales: Lámparas y bombillas, componentes para lámparas, Iluminación, artefactos y accesorios, equipos, suministros y componentes eléctricos, equipos de audio y video para presentación y composición, equipo de vídeo, filmación o fotografía, medios fotográficos y de grabación.

Le sigue la Worldwide Seguros, S.A., registrada como una gran empresa que ofrece servicios de seguros y pensiones. Esta figura con dos contratos otorgados mediante procesos de excepción por un monto de RD$2,750.3 millones, y la empresa Doctores Mallen Guerra con tres contratos por excepcion y RD$1,637.8 millones.

En los registros publicados en el portal Transparencia Fiscal, actualizado al 12 de septiembre 2025, también figuran entre los proveedores más contratados según el valor de las compras, las empresas J Gassó Gassó (8 contratos por RD$1,421.7 millones), Sigma Petroleum Corp (42 contratos por RD$981.1 millones), Isla Dominicana (19 contratos por RD$821.5 millones), Banco de Reservas (2 contratos por RD$1,273 MM), Aordominicana (2 contratos por RD$1,162.2 MM), Inversiones Qtek (13 contratos por RD$1,126.5 MM), All Media (2 contratos por RD$1,075.1 MM), consorcio Nacional de Transporte Conatra (RD$814.8 MM), Grupo Z Healthcare Products Dominicana (2 contratos por RD$721.4 MM), Editora Corripio (6 contratos por RD$669.03 MM), entre otras. Las modalidades para obtener una compra pública son: por subasta inversa, por proceso de excepción, por licitación pública, por compras por debajo del umbral, compras menores y comparación de precios.

Seguridad social

En otra clasificación aparecen las compras públicas de las instituciones de la seguridad social con 1,037 contratos y un monto de RD$863.1 millones, un 50.77% mediante procesos de excepción 15.84% por licitación pública, 13.6% por compras menores, 13.58% por comparación de precios, 6.21% por compras por debajo del umbral.

Los proveedores más contratados por valor son: Santo Domingo Motors Company (2 contratos por RD$53.0 MM), UVRO Soluciones Empresariales (2 contratos por RD$44.01 MM), Empresas Laurel (2 contratos por RD$42.5 MM), Wendy’s Muebles (2 contratos RD$26.1 MM).