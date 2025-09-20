Presencia de sargazo afecta operación en planta eléctrica AES Andrés

La empresa AES Dominicana informó este sábado que su planta Andrés salió de operación debido a la alta presencia de sargazo en la zona.

Actualmente, equipos trabajan en la limpieza para restablecer el servicio lo antes posible.

AES Dominicana indicó que la generadora, de 319 megavatios de gas natural, irá restableciendo sus operaciones normales en la medida que se den las condiciones en la toma de agua.

Se espera que reingrese al sistema de manera parcial en las próximas horas.

“En AES Andrés se aplican protocolos de monitoreo y limpieza continua para mitigar los efectos de estas algas flotantes y garantizar la seguridad y estabilidad del servicio”, dijo la empresa en un comunicado.

“Estos esfuerzos buscan reducir el impacto de un fenómeno natural que cada año se presenta con mayor intensidad en la región”, agregó.

En ocasiones, advirtió la empresa, la llegada del sargazo alcanza límites sin precedentes, como lo ha sido este sábado.