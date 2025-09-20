La inversión pública a septiembre 2025 suma RD$50,457.1 millones

A septiembre de este año, la inversión pública en distintas obras de infraestructuras y proyectos asciende a RD$50,457,1 millones (RD$50,457,137,595), siendo la construcción de la línea 2 del Metro de Santo Domingo la obra con mayor asignación de recursos con RD$4,943.5 millones, seguida por el Hospital Regional de San Francisco de Macorís con R$1,335.4 millones.

Otros proyectos con alta inversión, según datos publicados en la sección “Transparencia Fiscal” del portal del Ministerio de Hacienda y Economía, son la construcción de infraestructura vial para el desarrollo turístico de Cabo Rojo, con un monto de RD$1,293.3 millones y el paso a desnivel en la intersección de la Prolongación 27 de Febrero y la Isabel Aguiar, con RD$1,248.2 millones.

Asimismo figura la rehabilitación y mantenimiento de 117 kilómetros de carretera y 884 kilómetros de caminos vecinales a nivel nacional con un monto de RD$1,223.1 millones, y la reconstrucción de la infraestructura urbana del municipio Santo Domingo Este con un valor de RD$1,140.4 millones.

En 2024, la inversión en proyectos de infraestructura ascendió a RD$84,697.3 millones, unos RD$725.6 millones menos que en 2023, cuando la misma se ubicó en RD$85,423.01 millones.

Inversión por provincia

A la provincia Santo Domingo se destinó el 30.98% de lo que ha aprobado el Gobierno para obras públicas, unos RD$14,835.8 millones en lo que va de 2025, y al Distrito Nacional, el 12.56%, lo que equivale a RD$6,013.6 millones. Estos dos territorios ocupan el 43.54% de los recursos destinados a obras y proyectos de infraestructura.

Entre las localidades con mayores niveles de inversión pública se encuentran la provincia Duarte con el 5.26% (RD$2,519.8 MM), Santiago con 4.49% (RD$2,151.2 MM), Monte Cristi con 4.21% (RD$2,014.5 MM), Sánchez Ramírez con 3.71% (RD$1,778.9 MM), Pedernales con 3.27% (RD$1,567.5 MM), San Cristobal con 3.09% (RD$1,478.9 MM), María Trinidad Sánchez con 3.07% (RD$1,468.6 MM).

Le siguen Azua con 2.93% (RD$1,401.2 MM), La Altagracia con 2.37% (RD$1,135.8 millones, Dajabón con 2.23% (RD$1,067.1 MM), y La Vega con 2.16% (RD$1,035.1 MM).

Santiago Rodríguez es la provincia menos beneficiada a nivel de inversión pública. En lo que va de año apenas registra un 0.25% de total destinado, o sea, RD$117.5 millones. Asimismo, la provincia Independencia con un 0.42% (RD$199.8 millones), Monseñor Nouel con 0.47% (RD$224.5 millones, y Hermanas Mirabal con 0.59% (282.0 millones).

De acuerdo con las estadísticas que presenta el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en este 2025 se han aprobado 114 proyectos. La mayoría a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con 31 obras, y del Ministerio de Deportes y Recreación con 30.

Los meses de marzo y abril figuran con la mayor cantidad de proyectos aprobados.

Desafíos del 2025

A inicios de este año, el viceministro de Planificación, e Inversión Pública, Martín Francos, señaló los tres principales desafíos que enfrentaba el Gobierno en materia de inversión con recursos públicos.

Dijo que la primera tarea era mejorar la alineación entre la planificación y la asignación de los recursos (presupuestación). En segundo lugar, planteó la elaboración de los planes estratégicos institucionales, equivalentes al seguimiento del Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

La tercera tarea sería lograr una inversión pública más inclusiva y resiliente ante el cambio climático.