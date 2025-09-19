Lafise: Pioneros de la innovación tecnológica sin dejar de lado el trato humano

Con más de 40 años en la región centroamericana y 12 años en República Dominicana, el Banco Lafise se caracteriza por conocer las necesidades de su público, adaptándose a las exigencias de cada cliente gracias a una amplia cartera de servicios y productos.

Especializados en el sector corporativo, iniciaron un proceso de transición para incluir a las pequeñaS y medianas empresas (PYMES), además de particulares, gracias al crecimiento económico y la creciente demanda pública en el país.

“Las personas están demandando cada día más calidad de productos y servicios. Estamos abriéndonos más a productos que hemos tenido desde el principio para ofrecerlos en el mercado junto con la oportunidad de traer cosas innovadoras y nuevas al mercado dominicano”, explicó su gerente general, Brian Paniagua, en una entrevista exclusiva al Listín Diario.

Al considerarse como pioneros nacionales en la innovación tecnológica de la banca nacional, Lafise le ofrece a sus usuarios realizar procesos burocráticos como abrir una cuenta personal, pedir un préstamo bancario o línea de crédito desde la comodidad del hogar con una computadora o celular sin necesidad de presentarse al banco.

Como ilustración, mencionó la herramienta electrónica Paganet, que permite a las empresas realizar pagos instantáneos a los suplidores directamente desde Bancanet, su internet banking, simplificando el trabajo entre la organización y proveedores. Está disponible en pesos dominicanos y dólares, ofreciendo facilidad y control al cliente.

Este mismo internet banking permite contabilizarse de manera directa en el sistema contable de la empresa sin la necesidad de la digitalización manual de las transacciones.

Su ubicación en diferentes naciones de Latinoamérica, España y Estados Unidos les permite ofrecer cuentas en distintos países y realizar las transferencias entre ellas por medio de su propio sistema de pago instantáneo, agilizando la gestión financiera internacional sin el uso de intermediarios.

Agregado a esto, poseen tarjetas de crédito, cuentas digitales que se orientan a un público más joven para ofrecer mayor dinamismo y cómodas tasas de interés; sus cuentas corrientes permiten intereses escalonados y los préstamos de vehículos e hipotecarios.

Seguido y sin parar, Paniagua mencionó su alianza con Mastercard pensado para aquellos clientes que viajan brindándoles programas de recompensas y acumulación de puntos. También tienen la tarjeta Black, conocida por ser unos de los servicios más especializados de la marca.

Gracias a estas coaliciones Lafise sigue al pie de la letra su lema “Soluciones sin fronteras” recalcando que aun cuando priorizan la rapidez en sus servicios aseguran además la seguridad en las transacciones bancarias por el monitoreo constante de estas que les permite identificar las anomalías en un cliente.

Sin dejar el trato humano

Aun cuando explicaron los beneficios que ofrece la innovación tecnológica para la eficiencia operativa y la experiencia del cliente, aclararon que son conscientes de la existencia de beneficiarios que consideran indispensable el trato humano tangible a la hora de obtener servicios de su entidad.

Sus cuatro décadas de experiencia en las nuevas tecnologías les reafirma la importancia del servicio al cliente para aquellas personas a las que les cuesta más adaptarse a la modernización, contando con más de 100 agentes bancarios en el país.

“Queremos darle la facilidad a la persona de poder ir a pagar físicamente”, destacó Paniagua, visualizando una red de cajeros automáticos multiuso que permitan un pago de factura, retiro de dinero, depósito y otros tipos de transacciones.

Distribuidos con sus subagentes bancarios en diversas zonas del país como el norte, este, Santo Domingo y áreas aledañas, se complementan con las sucursales existentes para dar una mayor cercanía.

“Con la red de agentes bancarios tenemos un foco importante y hemos trabajado en una nueva línea gráfica donde vamos a manejar una estrategia para dar visibilidad y que el público conozca todos los tipos de transacciones que pueden ser a través de subagentes y los puntos que estamos”, manifestó Mónica Acosta, gerente de mercado de Lafise.

Pymes

Como evidencia de su compromiso por mantener la cercanía con sus clientes, se han enfocado en asesorar en el mundo de las finanzas a las PYMES. Desde la toma de decisiones, adquisición de préstamos, inversiones y optimización de pagos como también, en caso de que lo requieran, transferencias internacionales que puedan resultarles costosas.

Por esta razón crearon productos que impulsen su desarrollo y les cree beneficios a largo plazo.

Paniagua mencionó que en el tema de las exportaciones Lafise puede brindarles conexiones con otros empresarios latinoamericanos para introducirlas en el proceso de internacionalización comercial.